Federica Brignone/ Il volto vincente dell’Italia del 2020

Federica Brignone sarà questa sera una delle protagoniste di spicco della trasmissione di Rai Uno “Non mollare mai – storie tricolori”, che celebra i grandi campioni dello sport italiano in occasione della Festa della Repubblica di questo 2020 condizionato dalla pandemia di Coronavirus. L’omaggio a Federica Brignone è doveroso perché proprio quest’anno la sciatrice figlia d’arte ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino femminile, prima italiana di sempre a riuscirci tra le donne ben 25 anni dopo l’ultimo successo di un uomo, che era stato naturalmente Alberto Tomba. Il Coronavirus ha messo lo zampino anche nella stagione dello sci, facendo cancellare le ultime gare, Finali di Cortina comprese, nelle quali Federica Brignone avrebbe lottato per difendere il proprio margine di vantaggio sulle rivali Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, con l’obiettivo di festeggiare la Sfera di cristallo davanti al pubblico italiano. Così non è stato: la cancellazione delle ultime gare ha tolto fascino a quello che resta comunque un traguardo storico per Federica Brignone e per l’intero sci italiano, che sarà dunque celebrato come merita questa sera con la protagonista di questa grande impresa.

FEDERICA BRIGNONE: UN 2020 MEMORABILE

Non solo: poche settimane dopo la grande gioia per la vittoria della Coppa del Mondo, Federica Brignone ha dovuto fare i conti con il Coronavirus a causa della malattia della mamma Maria Rosa “Ninna” Quario, a sua volta eccellente slalomista negli anni Ottanta. Ora la paura è finalmente passata ma non c’è dubbio che per tutti questi motivi Federica Brignone sia il volto perfetto dell’Italia dello sport nel 2020, capace di emozionarci e regalarci grandi soddisfazioni nonostante le difficoltà e le preoccupazioni.

La Coppa del Mondo generale conquistata in questa stagione corona una carriera già di livello assoluto e che siamo certi proseguirà ancora per qualche altro anno alla ricerca di ulteriori soddisfazioni: possiamo infatti ricordare il bronzo olimpico a Pyeongchang 2018 e l’argento mondiale a Garmisch 2011 (in entrambi i casi in gigante) e le Coppe di specialità vinte in gigante e in combinata quest’anno, nella stagione senza dubbio migliore della sua carriera.

In Coppa del Mondo Federica Brignone vanta 39 podi di cui 15 vittorie, in tre specialità diverse (sette giganti, cinque combinate e tre super-G). Numeri da campionessa, numeri da Federica Brignone.



