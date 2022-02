Federica Brignone, mamma contro Sofia Goggia/ “Infortunio non grave, è egocentrica”

In un momento così positivo per lo sport italiano, in particolare per i risultati alle Olimpiadi di Pechino, avremmo fatto sicuramente a meno delle tensioni tra Federica Brignone e Sofia Goggia. A gettare benzina sul fuoco è la mamma della prima, l’ex sciatrice Maria Rosa Quario. «Sofia Goggia è molto egocentrica. Il suo infortunio? Non era così grave», ha dichiarato in un’intervista a Radio Capital. Dunque, si è lasciata andare ad una descrizione tutt’altro che tenera della sciatrice bergamasca, “rivale” della figlia.

In merito alla medaglia di argento che Sofia Goggia ha vinto nella discesa libera alle Olimpiadi, la mamma della Brignone ha ammesso: «Devo dire la verità: non avevo dubbi. Quando una così si mette in gioco non lo fa per partecipare. Sofia ha una determinazione impressionante». Ma l’ex slalomista che ha vinto quattro gare di Coppa del Mondo è scettica sull’entità dell’infortunio. «Ora lei si arrabbierà perché già l’anno scorso avevo detto che non era così grave quando è tornata dopo 40 giorni. Questa volta è tornata dopo 23. Se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni».

MAMMA FEDERICA BRIGNONE “SI PIACE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE”

Maria Rosa Quario ha spiegato a Radio Capital di conoscere bene Sofia Goggia, sin da quando era bambina. «Ha una determinazione e una voglia di esserci, se c’era una minima possibilità perché lei fosse presente all’Olimpiade l’ha colta», ha spiegato la mamma di Federica Brignone. Le sue parole aprono uno squarcio sui rapporti tra la figlia e la Goggia quando azzarda: «È molto egocentrica, non vuole essere una critica, però lei si piace molto al centro dell’attenzione, gode di questo e lo cerca da morire. Cerca sempre di essere lei stessa molto lodevole con se stessa».

Invece la figlia è molto diversa: «Federica è l’opposto di Sofia, non cerca la ribalta, non è molto attiva sui social, non gliene frega niente di piacere alla gente». Puntualizza anche l’affermazione di Sofia Goggia, che si è detta amica di Federica Brignone: «Ma lo ha fatto solo per piacere. Si rispettano, Federica è la prima a inchinarsi alla sua bravura. Ma finisce qui». Noi però non ne siamo affatto certi.



