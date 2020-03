Federica Brignone/ Parla Giorgio Rocca: è la più grande sciatrice italiana di sempre!

Una stagione da urlo per Federica Brignone, che solo pochi giorni fa ha vinto la Coppa del mondo generale di Sci, trofeo che mai nessuna italiana aveva alzato prima (ma lo avevano fatto Gros, Thoeni e Tomba in passato per il tricolore). E’ dunque lei la sciatrice italiana più grande ? Per Giorgio Rocca, ex sciatore e vincitore di tre medaglie iridate, la risposta è netta ed affermativa. Questo è il parere, più che condivisibile, dunque dell’ex azzurro, che intercettato dalla rivista Oggi non ha alcun dubbio sul talento e il valore di Federica Brignone: “Si è lei la più forte, anche di Deborah Compagnoni (che vinse nel 1997 la coppetta di gigante, ndr), perchè Federica è più completa”. Ma non solo, leggiamo: “Federica è da ammirare perchè ha portato avanti una grande stagione: ha una grande forza di volontà ed è molto tenace”.

GIORGIO ROCCA: FEDERICA E’ LA PIU’ COMPLETA

Dunque tenacia, grande stato fisico, un pizzico di fortuna (con l’out di Shiffrin a circa metà stagione) e certo la grande polivalenza: questi i segreti della stagione per di Federica Brignone, che oltre alla Coppa del mondo generale per la stagione 2029-2020, pure si è portata a casa le coppette di specialità di combinata e Gigante. Brignone, come in generale i colori azzurri, ha davvero dominato questa stagione della Coppa del mondo e lo stesso Rocca, nella breve intervista, fa il punto sulle grandi doti da polivate della sciatrice azzurra: “da gigantisca è diventata tra le più brave al mondo in super-G e sta diventando molto brava anche nelle discesa, con piste più veloci e tecniche”. Benchè dunque questa stagione della Coppa del mondo di sci sia stata a dir poco tormentata, con parecchie tappe rinviate e successivamente cancellata (come le finali di Cortina), il merito di Federica Brignone non è certo diminuito, tutt’altro: il suo posto nell’Olimpo dello sci azzurro è dunque già pronto.



