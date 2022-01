Federica Calemme attratta da Gianmaria?/ Intanto lui ha dei dubbi “non so se allontanarmi…”

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini al Grande Fratello VIP, tra gesti affettuosi ed una complicità sempre maggiore. Nelle ultime ore la Calemme si è confidata con l’imprenditore, parlandogli del suo modo di essere e dei suoi modi di fare in un’ipotetica relazione: “Non sono una persona gelosa, ma all’inizio sì ero gelosissima. Poi col tempo capisci che tutta questa gelosia non serve a niente”, ha raccontato la nuova arrivata.

Gianmaria ascolta interessato e resta incuriosito dal racconto della showgirl, che parla anche del suo passato: “All’inizio ero una persona molto gelosa, ma poi crescendo ho capito che allontana le persone. Ma un po’ di gelosia ci deve stare sennò diventa una palla”. “Far vedere che ci tieni – ha precisato Federica – è importante, ma essere ossessivi no. Io sono di base molto pesante, sono un po’ pesante, però poi dipende”.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini al GF VIP, ma lui ha dei dubbi

Gianmaria, che poco prima aveva ammesso ad Alessandro Basciano il suo fortissimo interesse per la nuova entrata, è rimasto forse spiazzato dalle parole di Federica, che gli ha detto di essere una persona strana. “Lo sono un po’ effettivamente, ma forse più che strana sono un po’ complicata. Effettivamente non so mai quello che voglio“, ha spiegato Federica a Gianmaria, durante una chiacchierata in giardino.

Una cosa è certa, lo spirito di Federica intriga parecchio Gianmaria, che si ritrova molto nei suoi modi di fare. Anche se allo stesso modo vorrebbe che la ragazza si lasciasse andare un po’ di più, benché questa conoscenza sia di per sé già molto soddisfacente: “È innegabile che noi stiamo veramente bene e che lei sia attratta però non se allontanarmi e prende le distanze…”, ha confidato Gianmaria ad Alessandro Basciano e Giacomo Urtis durante una chiacchierata in sauna.

