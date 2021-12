Federica Calemme, chi è/ Concorrente GF Vip dopo L’Eredità: fidanzato top secret o…

Federica Calemme, da oggi 17 dicembre sarà ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Nonostante in tanti non siano a conoscenza della sua identità, la sua partecipazione al reality di Canale 5 non rappresenta la prima esperienza televisiva. Federica, infatti, l’abbiamo già conosciuta come una delle protagoniste del game show di Rai1, L’Eredità, nell’edizione 2019-2020. Non come concorrente, bensì come professoressa. Prima ancora aveva tentato la strada di Miss Italia dopo aver vinto nel 2017 la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. In casa Mediaset ha invece preso parte in passato al programma Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, marito dell’attuale opinionista Sonia Bruganelli.

Classe 1996, Federica rappresenterà un nuovo membro della quota giovani del GF Vip. Diplomata al liceo linguistico, Calemme è originaria di Casalnuovo di Napoli. Sin dall’età di 13 anni ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda e dopo i primi concorsi a Napoli e Roma, arriva una volta compiuta la maggiore età anche l’esperienza a Miss Italia. Quello è anche il periodo del grande salto, con il suo ingresso ufficiale nel mondo dello spettacolo e in particolare del piccolo schermo.

Federica Calemme, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Diverse le partecipazioni televisive di Federica Calemme: oltre al già citato Ciao Darwin, ha anche preso parte del cast di Stasera tutto è possibile, condotto su Rai2 da Stefano De Martino. La sua svolta professionale però è stata possibile grazie all’ingresso nel programma L’Eredità, come professoressa al fianco di Flavio Insinna. Dopo essersi allontanata momentaneamente dalla tv, Federica ha comunque proseguito il suo lavoro di modella ed influencer. Attualmente su Instagram ha un seguito di oltre 123 mila follower.

In merito alla sua sfera privata, non è attualmente chiaro se Federica è pronta a varcare la porta rossa come single o meno. La 26enne infatti è particolarmente riservata ma attraverso alcuni suoi scatti postati su Instagram è stato possibile capire come per un certo periodo al suo fianco ci sia stato Mario Agliata, un musicista e dj napoletano. Con lui però la storia sarebbe giunta al capolinea. Chi è oggi il suo fidanzato? Al momento pare non ci sia nessuno nel suo cuore, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.



