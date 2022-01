Federica Calemme choc frena su Gianmaria Antinolfi/ “Non sono molto presa ma…”

Federica Calemme ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. La gieffina ha deciso di dare una possibilità a Gianmaria Antinolfi e nelle ultime settimane i due si sono molto avvicinati tanto da scambiarsi dei baci passionali. Federica Calemme aveva però rivelato di avere una persona fuori pur entrando nella casa da single: “Io sono entrata qua comunque sola, nel senso da single. Non ho una relazione fuori, quindi non so se c’è o ci sarà. Perché io gliel’ho detto che sarei andata a farmi questa esperienza e che non gli promettevo nulla. È stato lui a promettermi che c’è e ci sarà e mi aspetta. Questo però non lo posso sapere. Se mi aspetterà? Ora non credo”.

Giacomo Urtis ha però voluto interrogare la giovane a proposito del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. Federica ha confessato di essersi lasciata andare: “Con Gianmaria non sono presissima che dici wow ma tra noi c’è una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è dolce e sensibile, un signore”. Dopo la puntata, Federica Calemme ha parlato con Gianmaria Antinolfi spiegandogli che nel caso in cui il pensiero verso la persona all’esterno dovesse diventare costante deciderebbe di troncare con lui. Gianmaria però ha deciso di prendere le distanze: “Fammi fare le mie valutazioni, chiarisciti le idee, io prendo le distanze”. Poi ha concluso, rivolgendosi a lei: “Avvicinati tu quando hai voglia”.

Federica Calemme sarebbe però fidanzata. Nella scorsa puntata di casa Chi, l’autore del Grande Fratello Vip Gabriele Parpiglia aveva fatto chiarezza sulla questione spiegando che la ragazza avrebbe mentito sul suo stato sentimentale per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Parpiglia aveva infatti rivelato: “Si ripete lo stesso sistema di Raffaella Fico. che è durata tre puntate ovviamente. Lei è entrata da single mentendo agli autori quando in realtà era strafidanzata addirittura ad un passo dal matrimonio. Federica è entrata da single. Ha ripulito il suo profilo Instagram, anzi lo ha pubblicato proprio con orari completamente sballati proprio per far capire qual era la sua vita. E’ fidanzatissima, il suo fidanzato si chiama Mario che fa il deejay”.

Il riferimento è a Mario Agliata. Fino all’estate del 2020, Federica e Mario stavano ancora insieme ed erano fidanzati da oltre quattro anni. Proprio prima del suo ingresso nella casa, Marco aveva scritto sui social un augurio per Federica: “Volevo augurarti buona fortuna. So che questo è il tuo sogno e goditelo cercando di essere come sei. Sono stato felice per te alla notizia perché nella gioia e nel fallimento ci siamo sempre stretti. Ora che siamo entrambi concentrati sui nostri obiettivi, ti auguro che questo sia un trampolino di lancio per prenderti la scena perché io lo avevo capito 7 anni fa che eri destinata ad altre cose ed il fatto che io ci sia o meno non cambia nulla”.



