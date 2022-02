Federica Calemme compie gli anni: baci con Gianmaria Antinolfi/ “A te che hai reso…”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono diventati inseparabili. Il feeling nato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sta crescendo giorno dopo giorno. Dopo essersi avvicinati e conosciuti nella casa più spiata d’Italia da cui entrambi sono usciti, Gianmaria e Federica stanno trascorrendo molto tempo insieme. Subito dopo l’uscita di Antinolfi che ha dovuto abbandonare il reality per tornare a lavoro, Federica ha trascorso diverso tempo con lui. La coppia era stata pizzicata per le strade di Napoli dai fan che avevano pubblicato qualche scatto sui social.

Dopo aver lasciato Napoli, insieme, Federica e Gianmaria Antinolfi hanno raggiunto Milano, città in cui il manager napoletano vive da tempo. Nel capoluogo lombardo i due ex gieffini hanno così festeggiato insieme il compleanno di lei. Sui social, infatti, hanno condiviso foto e video della serata in cui non sono mancati baci, abbracci e dediche.

Gianmaria Antinolfi, la dedica per il compleanno di Federica Calemme

Serata di grandi festeggiamenti per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme che, insieme, hanno partecipato al partu per il compleanno di Gabriele Parpiglia (nato il 3 febbraio ndr) come dimostrano le storie pubblicate su Instagram dal giornalista. Nel corso della serata è stato festeggiato anche il compleanno di Federica Calemme che compie gli anni proprio oggi. Una piccola torta per l’ex gieffina e gli auguri pieni d’amore di Gianmaria con cui non sono mancati baci, abbracci e sorrisi complici.

Il manager napoletano, inoltre, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete in alto dedicando delle parole speciali alla Calemme per la quale ha nutrito un forte interesse sin dal primo giorno di conoscenza. “4 Febbraio: A te che hai reso questo giorno migliore, Buon Compleanno!”, ha scritto Gianmaria.



