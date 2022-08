Federica Calemme contro gli haters/ “Seno calato? Voi, una tet*a vera non l’avete…”

Federica Calemme, una foto scatena le critiche degli haters

Sempre più bella, Federica Calemme pubblica spesso le foto dei suoi shooting fotografici sui social incantando i fan. Nelle scorse ore, però, una foto ha scatenato le critiche dei fan. Tutto è accaduto quando la fidanzata di Gianmaria Antinolfi che ha sempre lavorato come modella ha condiviso una foto in cui indossa una maglia senza reggiseno. oltre ai tantissimi complimenti ricevuti, non sono mancate le critiche. Qualcuno, infatti, ha criticato l’aspetto del seno della Calemme che, sempre molto schietta e diretta, di fronte all’ennesimo commento dei soliti leoni da tastiera, ha deciso prontamente di replicare.

Con una serie di storie registrate mentre è in auto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 zittisce gli haters in modo epico strappando gli applausi dei fan che hanno apprezzato la sua reazione e le sue parole condividendo il video in questione sui social.

La reazione di Federica Calemme conquista tutti

“Ragazzi ogni volta è sempre la stessa storia, seno cadente, seno appeso, ma secondo me voi una tette vera non l’avete mai vista, quella è la verità. Ma poi seno calato che vuol dire? E il seno calato, e le smagliature, e la cellulite e i fianchi larghi e non solo, qualche altra cosa… mamma mia viva la vita”. Con queste parole Federica Calemme ha messo a tacere le critiche ribadendo di essere stanca dei soliti commenti sul fisico che si ritrova a leggere ogni volta che pubblica una foto sui social.

“E va bene così con questo chiudo, era tanto per farci due risate perchè sono dei contatti super fake”, ha concluso l’ex vippona che si appresta a vivere le vacanze con il fidanzato Gianmaria Antinolfi.

#jeru Poi in Napoletano rende ancora di più l'idea… ha ragione da vendere😎 pic.twitter.com/Ep5JZYlgwk — ▪️Mimi▪️ (@MimiCoc2) August 3, 2022

LEGGI ANCHE:

