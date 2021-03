FEDERICA CALEMME/ Da prof de ‘L’eredità’ a concorrente dei Belli (Ciao Darwin)

È Federica Calemme, ex professoressa de L’eredità, una delle protagoniste della puntata di Ciao Darwin in onda questa sera in replica su Canale 5. Federica parteggerà per i Belli: Paolo Bonolis e gli altri, infatti, daranno il via a una ‘sfida’ negli intenti ironica tra belli e brutti, e la modella sarà schierata proprio nelle file del primo team. Oltre a Ciao Darwin e a L’eredità, Federica Calemme ha preso parte anche allo show di Rai2 Stasera tutto è possibile, non prima di essersi aggiudicata la fascia (e – con essa – la fama) di Miss Tv Sorrisi e Canzoni nell’ambito dell’edizione 2017 di Miss Italia. Napoletana, classe 1996, Federica vanta un buon seguito sui social e in particolare su Instagram, dove viene apprezzata soprattutto per il suo aspetto fisico. Ma lei stessa rivendica una certa esigenza di profondità: “Nessuno mai mi chiede qual è secondo me una mia qualità che vorrei venisse apprezzata di più: in questo caso è la schiettezza”, ha rivelato in un’intervista del 2020 rilasciata in esclusivo a Blasting News. “Secondo il mio personale parere, essere schietti è sicuramente una qualità, soprattutto al giorno d’oggi in cui tutti preferiscono parlare alle spalle piuttosto che dire le cose in faccia. Ovviamente ci sono modi e modi per dire le cose!”.

Federica Calemme racconta il ‘suo’ lockdown

Il primo lockdown, in particolare, l’ha aiutata molto a rivalutare le sue priorità: “Assolutamente sì. Ho pensato ad eliminare l’importanza che attribuiamo a noi stessi, alle cose materiali, agli altri. Non è la fine del mondo se non hai abbinato bene la borsetta con le scarpe; non è la fine del mondo se la squadra per cui fai il tifo ha perso. Ma occorre cercare di dare il giusto peso alle cose”. Non solo: “Ho imparato ad aspettare e a desiderare di più le cose, e soprattutto apprezzarle di più! Il non vedersi con gli amici, con parenti, non poter far una passeggiata prendersi un caffè. Tutte cose a cui prima non facevi caso, ma che ora desideri e apprezzi di più. Ma soprattutto i piccoli gesti!”.

Le origini di Federica Calemme

In molti, tra chi l’ha conosciuta grazie alla tv, si chiedono se Federica Calemme sia stata adottata, vista la pelle scura che tradirebbe le sue origini estere. Nelle varie interviste che ha concesso, però, Federica non ha mai fatto cenno alle sue presunte radici africane, anche se è possibile semplicemente che i suoi genitori siano emigrati in Italia e lei sia nata e cresciuta qui.

