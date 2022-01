Federica Calemme, dedica romantica a Gianmaria Antinolfi/ “Grazie per aver sopportato…”

Federica Calemme a Gianmaria Antinolfi, flirt anche fuori GF VIP?

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono pronti a rivedersi per portare avanti la conoscenza iniziata nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo un inizio in sordina, dopo il bacio e il successivo allontanamento di lei, negli ultimi giorni, Federica e Gianmaria avevano trovato un bell’equilibrio che li aveva portati a trascorrere insieme gran parte della giornata. L’eliminazione della Calemme ha messo fine, per pochi giorni, al loro rapporto. Questa sera, infatti, Gianmaria Antinolfi lascerà la casa del Grande Fratello Vip dovendo tornare a lavoro e, ad attenderlo, ci sarà proprio Federica con cui ha intenzione di trascorrere qualche giorno a Parigi.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, futuro insieme?/ La promessa di lui "Già manchi… a lunedì!"

La Calemme si trova già nei camerini degli studi di Cinecittà. Bellissima e pronta a partecipare alla sua prima puntata dallo studio dopo l’eliminazione, Federica potrà riabbracciare Gianmaria con cui ha intenzione di portare avanti la conoscenza iniziata nella casa di Cinecittà.

La dedica di Federica Calemme a Gianmaria Antinolfi

In attesa di rivedere e riabbracciare Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme ha deciso di dedicargli delle dolci parole pubblicamente. Sotto una foto che li ritrae insieme nella casa del Grande Fratello Vip, ha scritto una dedica per ringraziarlo del supporto che le ha dato durante tutto il suo percorso.

Federica Calemme eliminata, bacio d'addio con Gianmaria Antinolfi?/ "Mancherai tanto"

“Ci pensi mai se il nostro posto è sempre stato questo? E chi non vuole rimanere e aspettare, ci rimane lo stesso. Tanto non c’è più chi guarda, non c’è più chi sente perché solo il pensiero è reale e tutto il resto mente. Grazie per aver sopportato i miei mille sbalzi d’umore per essermi stato accanto in questo breve ma intenso viaggio dentro me stessa. Meriti tutto”, ha scritto aggiungendo un cuore rosso.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Calemme (@federica_calemme)

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè la mancanza di Manuel e lo sclero con Federica Calemme/ "È colpa di Gianmaria se…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA