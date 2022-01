Federica Calemme/ Dopo il bacio con Gianmaria “Non eri nei miei programmi!”

Federica Calemme ancora fuori dalle dinamiche del GF Vip?

Riuscire a stravolgere le dinamiche del Grande Fratello Vip a percorso già avviato non è semplice ed è necessario avere una personalità ed un carisma molto forti per riuscire nell’intento. Non a caso, la new entry Federica Calemme fatica ancora ad imporsi all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia. La giovane nonostante abbia già legato con diversi concorrenti, in particolare con Gianmaria Antinolfi, non sembra ancora in grado di mettersi in mostra con il proprio carattere e la propria personalità, come dimostrato anche dal suo scarso contributo nell’ultima puntata.

Infatti, nel corso del trentaduesimo appuntamento andato in onda venerdì 7 gennaio è risultata nuovamente ai margini delle dinamiche intercorse. I temi trattati sono stati piuttosto forti e importanti ma il suo parere non è praticamente mai venuto fuori. L’unico momento degno di nota è riferito ad una domanda di Alfonso Signorini sullo stato della sua relazione con Gianmaria Antinolfi.

Le sue esternazioni deludono Gianmaria Antinolfi

Nello specifico il conduttore del Grande Fratello Vip ha chiamato in causa Federica Calemme per commentare la stretta vicinanza che molti hanno notato da parte dell’imprenditore napoletano, mentre da parte sua si percepisce ancora una certa freddezza. La ragazza ha in un certo senso confermato l’impressione, affermando di essere ancora confusa in riferimento al suo rapporto con Gianmaria. Inoltre, si è detta a tratti quasi infastidita dalle troppe attenzioni riservatele dal ragazzo.

Nel momento delle nomination per l’immunità la ragazza ha scelto di fare il nome di Nathaly Caldonazzo. Dopo la diretta le sue affermazioni non sono decisamente passate inosservate; Gianmaria infatti ha subito voluto dimostrare tutto il suo dispiacere per le esternazioni delle Calemme, dimostrandosi non poco risentito. Dal canto suo Federica non è riuscita a fare passi indietro, convinta della sua posizione momentanea. Nella prossima puntata ci sarà sicuramente modo di approfondire la questione, in attesa di un suo maggiore coinvolgimento nelle dinamiche più rilevanti del programma.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: è nata una nuova coppia nella Casa?

Molto probabilmente, in occasione della puntata di oggi delGrande Fratello Vip, Federica Calemme sarà chiamata in causa per fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, soprattutto dopo il bacio appassionato con Gianmaria Antinolfi delle passate ore. I due Vipponi, infatti, dopo un lungo pomeriggio insieme si sono scambiati un lungo bacio alla luce del sole, mentre si trovavano in sauna. Poco prima la giovane aveva già lasciato intendere le sue intenzioni, tanto da essersi spinta a dare un bacio a stampo all’imprenditore. Quest’ultimo si era prontamente confidato con l’amico Alessandro, sempre più convinto che ci siano le basi per una conoscenza con la napoletana.

Qualcosa nella giovane sarebbe cambiato all’improvviso al punto da lasciarsi totalmente andare con Gianmaria e ammettere: “Vaffanc*lo, non eri nei miei programmi!”. In merito alla possibile nuova coppia di questo Grande Fratello Vip, non tutti sarebbero certi della sincerità di Federica, soprattutto per via della situazione che avrebbe lasciato fuori dal reality con un altro ragazzo.



