Federica Calemme è gelosa di Delia Duran/ “E’ passata un’ora e ancora…”

Federica Calemme è gelosa di Delia Duran. E’ bastata una partita a carte tra gli inquilini della casa del grande Fratello Vip a scombussolare gli equilibri. Durante il gioco, Gianmaria Antinolfi sembrava voler dare una carta a Delia Duran. L’imprenditore ritardava nel gesto e a quel punto la Calemme è sbottata: “È passata un’ora. Dagliela a qualcun‘altra, muoviti. Jah”. Alcuni telespettatori hanno fatto notare come il tentennamento di Antinolfi fosse dovuto al timore della reazione di Federica. Manila Nazzaro si è subito accorta della gelosia di Federica nei confronti di Delia tanto che durante il siparietto ha aggiunto un “Sento odore di clip qua” che sembra starci tutto.

In molti hanno commentato questo siparietto criticando il comportamento di Manila Nazzaro: “Ma Manila perché appena vede Federica gelosa di Delia esclama sento odore di clip e per Alessandro e Sophie che si sono detti già mi sono innamorato senza sapere manco come si chiamano è grande amore. Deve sempre dire A quando nessuno glielo ha chiesto”. Federica Calemme però potrebbe non avere tutti i torti. Infatti, nella notte, al GF Vip, molti telespettatori hanno notato un giro di sguardi, abbracci e parole riguardanti Gianmaria Antinolfi che dopo un bacio con Federica Calemme è stato visto pericolosamente vicino a Delia Duran e a Soleil Sorge. Sembra che le altre abbiano interesse a minare il suo rapporto con la Calemme. In molti hanno notato gli sguardi che Delia lanciava ad Antinolfi come il fatto che lui avesse ballato con Soleil mentre la Calemme rimaneva in un angolo.

Federica Calemme, una dei tre nominati di questa settimana, è in queste ore sulla bocca – e sulle tastiere – di tutti per la sua love story da poco nata con Gianmaria Antinolfi. I due sono stati protagonisti di una serata romantica a sorpresa nella Love Boat del Grande Fratello: una cena a lume di candela, cucinata insieme, durante la quale l’imprenditore e l’influencer hanno potuto entrare in maggiore sintonia – nonostante un certo imbarazzo di lei – e per proseguire un bagno in vasca idromassaggio. Qui i due hanno sciolto ogni freno e si sono lasciati andare a tenere effusioni, per poi terminare la serata nella camera da letto della Love Boat. Se questi momenti di intimità appassionano il pubblico, che sui social condivide e commenta i video della coppia in idromassaggio e in camera da letto, il resto dei concorrenti sembra essere poco convinto della genuinità della frequentazione.

Gianmaria Antinolfi è infatti ex di Soleil e Sophie; questo contribuisce al serpeggiare dell’idea tra i coinquilini che le sue siano conquiste messe in atto per avere visibilità. In particolare sembrano essere di questo avviso Davide e Jessica. Difficile, dall’esterno, lanciarsi in supposizioni; certo Federica sembra aver rotto ogni indugio nei confronti di Gianmaria e voler approfondire la conoscenza del Vip, lasciandosi dietro – almeno al momento – la presenza di un fantomatico fidanzato al di fuori della casa. Pare, infatti, e della cosa si è parlato anche in puntata e sulle riviste di gossip, che prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Federica avesse avviato una frequentazione con un ragazzo, Leo, con cui è uscita – a detta di un’amica – per una quindicina di giorni. Per chi conosce Federica questa conoscenza non è da prendere come un fidanzamento, quindi il percorso che l’influencer sta facendo nella casa dal suo ingresso è da single; peraltro la conoscenza di Gianmaria è vista di buon occhio dagli amici di Federica, che vedono nel giovane imprenditore il giusto carattere per tenere testa alla venticinquenne campana.



