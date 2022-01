Federica Calemme e Gianmaria abbracciati a letto/ Kabir Bedi russa e li disturba

La relazione tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, nonostante alti e bassi e insicurezze soprattutto da parte di lei procede e l’intimità tra i due cresce di giorno in giorno nonostante la ragazza spesso faccia fatica a lasciarsi andare tra le braccia di Gianmaria che invece è costantemente vicino a lei in cerca di attenzioni.

Negli ultimi giorni Gianmaria ha offerto un aperitivo alla modella per cercare di approfondire il loro rapporto e in quell’occasione ha ammesso a Federica Calemme di provare un’attrazione nei suoi confronti ammettendo alla ragazza di non riuscire a starle lontano per troppo tempo.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi a letto con un sottofondo musicale

Nonostante le prime diffidenze iniziali Federica Calemme sta provando a lasciarsi andare alle attenzioni dell’imprenditore iniziando a trascorrere molto più tempo con lui anche a letto lasciandosi andare ad abbracci e baci affettuosi al buio.

Il momento romantico della coppia è stato però purtroppo interrotto da un dolce sottofondo prodotto dal russare di Kabir Bedi che ha portato la coppia a farsi delle grandi risate a tal punto che la ragazza, sfinita, ha dovuto allontanarsi dal letto dicendo all’imprenditore, tra le risate: “Non ce la faccio!”.

