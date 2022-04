Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi in crisi?/ Lei sbotta sul web: la verità è…

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, è rottura? Esplode il gossip

Hanno appassionato i telespettatori avviando la loro lovestory al Grande fratello vip e ora Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi fanno parlare di sé per i rumor del momento che li vedrebbero in crisi. Il motivo dei chiacchiericci in circolo nella settimana Santa in corso?

Complici alcuni avvistamenti di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme in solitaria e non di coppia, in particolare l’avvistamento della modella napoletana con il fidanzato di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, in rete si è sollevata una serie di indiscrezioni che vedrebbe Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi protagonista di una crisi di amore post- Grande fratello vip 6. Voci che ora spingono Federica a fornire al web la sua versione dei fatti, tra le Instagram stories, tenendo a precisare che lei faccia uso dei social per questioni legate al suo lavoro di influencer. Ragion per cui palesa di non essere tenuta a rispondere alle curiosità generali sul conto del suo privato con Gianmaria Antinolfi.

“Vorrei ricordare che il mio profilo e i miei post li uso per lavorare! Anzi soprattutto per lavorare – riporta testualmente l’ex Grande fratello vip in replica al chiacchiericcio del momento -, quindi per chi vuole litigare sotto i miei post lo può fare benissimamente in privato tra di voi! Non voglio risultare antipatica, ma è un’esagerazione ogni volta accanirsi così tanto e ripetere sempre le stesse cose”.

Federica Calemme insieme a Gianmaria Antinolfi a Pasqua 2022: la replica al gossip

Lo sfogo di Federica Calemme tra le Instagram stories, poi, prosegue con la modella ed ex Grande fratello vip vhe rassicura il web sulla lovestory con Gianmaria Antinolfi in corso: “Rientro a Napoli, con Gianmaria tutto ok non vi preoccupate non c’è nessun problema! Stiamo insieme per Pasqua e la vita va avanti per tutti!”. Il post rivelatorio di Federica Antinolfi infine si conclude con testuali dichiarazioni: “Siamo impegnati entrambi per lavoro ma come tutte le persone normali ci sentiamo, videochiamiamo e messaggiamo! Respirate!”.

