Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi/ “La vera prova è stata senza le telecamere”

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Il cuore dell’imprenditore è “scattato” fin da subito nei confronti della ragazza, ma la Professoressa in un primo momento ha cercato di resistere alle tentazioni del bell’imprenditore, per poi lasciarsi andare. Al settimanale Chi Federica Calemme ha comunque confessato come il vero colpo di fulmine tra i due sia nato lontano dalle telecamere: “La vera prova è stata quella che abbiamo affrontato senza telecamere. Lì ho capito chi è Gianma e quanto conti davvero per me”.

Entrambi sono molto contenti di come stia proseguendo la loro storia. anche se Federica, come detto sopra, in un primo momento non si fidasse di Gianmaria Antinolfi. Ad un certo punto, però, la giovane modella ha notato il suo ‘gran cuore’: “Eravamo in sauna, io facevo di tutto per evitarlo ma niente: mi marcava. Lì ho sentito qualcosa nello stomaco”.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: “Il matrimonio? Per ora no…”

Non sono mancate da parte di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme le frecciatine nei confronti dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip: Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Entrambi i concorrenti sono usciti prima che nella casa si venisse a creare la situazione che ha monopolizzato l’attenzione di tutti gli spettatori nelle ultime settimane, e Gianmaria ha confessato: “Trovo tutto molto triste, patetico e teatrale. Inoltre, c’è una base di profonda presa in giro per le persone che guardano. Sono attori di basso livello”.

Tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi tutto sembra andare nel migliore dei modi a tal punto che entrambi hanno già fatto le presentazioni in famiglia, ma i due preferiscono non parlare di matrimonio, anche se confessano: “Se dovesse succedere, sarà nella nostra Napoli”.



