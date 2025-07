Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sempre più innamorati: vacanze tra Campania e Milano

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sempre più innamorati a Milano, la coppia nata nella casa del Grande Fratello continua a godersi la speciale relazione intrapresa qualche anno fa e che prosegue nel migliore dei modi. Tra i due la relazione corre veloce e a distanza di qualche settimana dalle nozze i due sono sempre più uniti. Negli ultimi giorni sono stati pizzicati in vacanza insieme in Campania, e nelle ultime ore invece a fare shopping per le vie di Milano. Intanto proseguono i programmi per il viaggio delle nozze che la coppia si concederà nelle prossime settimane, dopo le brevi vacanze tra Capri e Ischia che hanno postato su Instagram, con Federica Calemme che come sempre tiene aggiornati i fan con alcuni scatti di coppia.

Intanto i due freschi sposini si sono concessi una gita per le vie di Milano, dopo hanno optato per un po’ di sano shopping. La storia tra Federica Calemme e Gianmarco Antinolfi va avanti a gonfie vele e il matrimonio sembra aver fatto scattare definitivamente la scintilla.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, il retroscena sull’inizio della relazione

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Federica Calemme si era espressa così sull’inizio della relazione con Gianmaria Antinolfi, che risale ormai a oltre tre anni fa.

A tal proposito la modella ed ex Miss Italia ha raccontato, tornando indietro con la mente agli inizi della sua relazione: “L’ho seguito dall’inizio quindi sapevo chi era. Mi piaceva, ovviamente, però sapevo che era impegnato quindi non mi aspettavo di trovarlo libero e che poi nascesse questa cosa” le parole dell’ex gieffina. Oggi i due sono particolarmente felici e la loro relazione è sfociata nel matrimonio, chissà che presto non decidano di allargare anche la famiglia con un figlio.