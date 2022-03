Federica Calemme, fidanzata Gianmaria Antinolfi/ Perché è famosa? Da modella a oggi

Il “Grande Fratello Vip” sta per chiudere i battenti, ma saranno diversi i concorrenti che avranno un bel ricordo di questa edizione. Tra questi c’è certamente Federica Calemme, entrata in gioco a reality ormai iniziato ma che può essere grata agli autori perché è proprio qui che ha conosciuto quello che è il suo attuale fidanzato Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo era entrato nella Casa con la fama di latin lover, a causa anche di una vecchia relazione con Belen Rodriguez, oltre a un flirt con un’altra compagna di avventura, Soleil Sorge, e invece ha finito per innamorarsi proprio di lei.

Nel momento in cui è iniziata la sua esperienza nel reality Sonia Bruganelli, una delle opinioniste, non ha nascosto di conoscerla bene, sebbene il suo nome non fosse noto a molti telespettatori. Lei, infatti, ha lavorato a “Ciao Darwin“, trasmissione di cui la signora Bonolis cura i casting.

Chi è Federica Calemme e perché è famosa: come è arrivata al “Gf Vip”

Federica, al pari di Gianmaria, è di origini campane, visto che è nata a Casalnuovo di Napoli il 4 febbraio 1996. Non ha mai nascosto la sua passione per il mondo dello spettacolo ed è stata proprio questa a spingerla a prendere parte a Miss Italia nel 2017. Pur non riuscendo a ottenere la vittoria, diversi addetti ai lavori sono rimasti affascinati dalla sua bellezza mediterranea, grazie a cui ha iniziato a lavorare nel mondo della moda.

La popolarità, però, come spesso capita, è arrivata grazie alla Tv. Nel 2019 è arrvata appunto a far parte del cast del programma condotto da Paolo Bonolis, a cui ha fatto seguito “Stasera tutto è possibile” su Raidue, con Stefano De Martino a fare da padrone di casa. Successivamente è diventata una delle “professoresse” de “L’eredità” con Flavio Insinna.

