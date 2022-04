Federica Calemme gelosa di Gianmaria Antinolfi?/ “Molto più di lui. Ho poca pazienza”

Nonostante i dubbi di molti, la relazione tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme procede a gonfie vele anche fuori dal Grande Fratello Vip 2021. La ragazza è intervenuta a Radio Radio nella trasmissione di Giada De Miceli Non succederà più in cui ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia: “Un’esperienza da fare dall’inizio. Io sono entrata molto in punta di piedi, piano piano è stata comunque una bella esperienza, poi ho trovato anche l’amore quindi direi che mi è andata abbastanza bene”.

La relazione tra la modella e Gianmaria Antinolfi va talmente bene che ai microfoni ha svelato di voler andare a convivere con l’imprenditore a Milano: “Andrò a Milano, dovrà anche inziiare a fare un corso di cucina da buona napoletana e mi devo mettere sotto”. Federica ha anche ammesso di essere molto più gelosa del suo fidanzato e di non voler mai partecipare ad un reality come Temptation Island: “Troppa gelosia non saprei come reagire. Ho poca pazienza, sto imparando da lui”.

Federica Calemme svela i messaggi ricevuti da Alex Belli

Federica Calemme ha raccontato anche i contatti con Alex Belli avuti prima di entrare nella casa: “Mi ha scritto che voleva incontrarmi a Milano, voleva farmi delle foto”. Svelando anche un segreto: “Noi fra modelle parliamo, ci conosciamo tutte, quindi evitiamo. Non aveva una buona reputazione”.

Federica Calemme ha raccontato come, una volta uscita dalla casa abbia smesso di sentire tutti gli altri concorrenti del reality tranne che con Jessica, Lulù, Clarissa e Manuel Bortuzzo “Poi mi vedo con Aldo, perché Gianmaria ci si vede e ci si sente, ceniamo insieme. Di altri non sento nessuno”. E sulla relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano la ragazza ha commentato: “Mi sto curando la mia relazione, non sto seguendo molto cosa fanno. Come coppia + una bella coppia, c’è complicità. Secondo me dureranno anche loro”.

