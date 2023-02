Federica Calemme: “GF Vip? Dinamiche più coinvolgenti”/ “Possibile vincitore? Nikita”

Federica Calemme promuove il GF Vip: “Più giovanile”

Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello Vip, svela cosa pensa dell’attuale edizione del reality show. Ai microfoni di Pipol Gossip, la bella modella ammette di preferire l’attuale GF Vip: “Quest’anno rispetto all’anno scorso è un cast molto giovanile, ci sono dinamiche un po’ più coinvolgenti.”

GF Vip, Matteo Diamante ancora innamorato di Nikita? "Mi piacerai sempre…"/ Ma le pensa a Onestini...

Federica Calemme parla poi degli ultimi ingressi della casa, ex fiamme dei concorrenti già presenti: Matteo Diamante, Martina Nasoni, e Ivana Mrazova. La modella dichiara: “Bel colpo di scena quello degli ex, secondo me ci sarà sempre un ritorno. Ho visto che molti di loro si sono lasciati in modo pacifico, in buoni rapporti quindi potrebbe esserci il ritorno di fiamma“. L’ex gieffina si riferisce a Luca Onestini e Ivana che, secondo lei, potrebbero tornare insieme stando a stretto contatto nella casa.

Federica Calemme: "Con Gianmaria tutto a gonfie vele"/ Figlio? Non lo escludo ma..."

Federica Calemme svela il concorrente che odia e quello che ama di più al GF Vip

Federica Calemme, ai microfoni di The Pipol Gossip, svela quale sia il concorrente che meno merita di arrivare in finale e che più non sopporta. La modella ammette: “Chi non merita di arrivare alla fine? Davide Donadei, non si è ancora fatto conoscere bene.”

Sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip 2022, l’ex gieffina non ha dubbi: “Probabile vincitore Nikita”. Federica Calemme ha poi ammesso di non essersi trovata bene nella Casa del GF Vip, durante la sua edizione. Il motivo sarebbe stato il fatto di “entrare in corsa”, dopo tre mesi dall’inizio del reality show, e il suo modo di essere “riservata” rispetto alle dinamiche della casa. E aggiunge: “Mi dimenticavo delle telecamere e che fossi in un contesto televisivo“.

GF Vip: Ivana Mrazova si confronta con Nikita Pelizon/ "Io pensavo di sposarlo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA