Federica Calemme incinta di Gianmaria Antinolfi?/ Gesto di lui scatena il gossip ma…

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, amore a gonfie vele

Federoca Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 6. Lei, entrata in un secondo momento, aveva conquistato immediatamente le attenzioni di Gianmaria. All’interno della casa, tra i due c’erano stati i primi approcci, ma Federica ha sempre preferito non correre e aspettare di potersi vivere nella vita vera. Detto, fatto. I due sono fidanzati da più di un anno e tra i due procede tutto a gonfie vele. Innamorati e molto uniti, vivono la storia tra Milano, città in cui lavora Gianmaria e Napoli, la città di entrambi.

I due, pur condividendo foto e video sui social mostrandosi insieme, preferiscono vivere la relazione con discrezione. Tuttavia, in occasione della Pasqua che hanno trascorso insieme concedendosi anche una piccola sosta a Capri, hanno pubblicato nuove foto di coppia che hanno scatenato il gossip.

La smentita di Federica Calemme

Con alle spalle la splendida cornice di Capri, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno scelto di immortalare la seconda Pasqua che trascorrono insieme con una dolcissima foto di coppia. Sotto il post di Gianmaria sono apparsi numerosi commenti tra cui quelli di chi si chiede se la coppia stia nascondendo un dolce segreto. A scatenare il gossip è la mano di Gianmaria posata dolcemente sulla pancia di Federica.

A smentire la presunta gravidanza è stata la stessa Calemme che, nel rispondere al commento di Patrizia Pellegrino con cui ha condiviso parte dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ha messo fine a tutti i rumors. “Tesorini ci nascondete qualcosa vero?” – ha chiesto la Pellegrini e la risposta di Federica è stata un secco “nooo”.

