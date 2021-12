Federica Calemme, indiscrezione choc “è fidanzata”/ Parpiglia:”Ha ripulito il suo profilo Instagram per…”

Federica Calemme è ancora fidanzata. E’ stato Gabriele Parpiglia, uno degli autori del Grande Fratello Vip, a svelare il mistero sulla sua situazione sentimentale. Federica ha usato lo stesso stratagemma di Raffaella Fico. Durante la puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha spiegato: “Si ripete lo stesso sistema di Raffaella Fico che è durata tre puntate ovviamente. Lei è entrata da single mentendo agli autori quando in realtà era strafidanzata ad un passo dal matrimonio. Federica Calemme è entrata da single… ha ripulito il suo profilo Instagram pubblicandolo con orari completamente sballati per non fare capire come era la sua vita. Ma in realtà è fidanzatissima con Mario che fa il deejay”.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, nuova coppia?/ Soleil Sorge approva

Mario Agliata si era palesato con un messaggio che aveva il gusto di un addio ma ora veniamo a scoprire che il cuore di Federica non è affatto libero. Mario aveva infatti scritto un messaggio sui social: “Volevo augurarti buona fortuna. So che questo è il tuo sogno e goditelo cercando di essere come sei. Sono stato felice per te alla notizia perché nella gioia e nel fallimento ci siamo sempre stretti. Ora che siamo entrambi concentrati sui nostri obiettivi, ti auguro che questo sia un trampolino di lancio per prenderti la scena perché io lo avevo capito 7 anni fa che eri destinata ad altre cose ed il fatto che io ci sia o meno non cambia nulla”.

Federica Calemme lascia il Gf Vip 2021?/ “Manila Nazzaro mi rompe sempre i coglion*”

Federica Calemme, è flirt con Gianmaria Antinolfi?

Federica Calemme si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi. Nella casa del Grande Fratello Vip serpeggia la gelosia di Sophie Codegoni nei confronti della nuova concorrente. Parlando con Biagio D’Anelli, Federica ha raccontato di un curioso scambio di battute con Sophie, che avrebbe insistito per sapere la natura del suo rapporto con Gianmaria. “Pensava che gli potessi piacere. Mi ha detto che ci ha visto chiacchierare e che a lui piaccio io. Noi stavamo semplicemente parlando, non penso di piacergli. Ovviamente è un bellissimo ragazzo, ha dei bei modi ed è dolcissimo. Parlando, Gianmaria ha detto che non parlava più con Sophie e si è sfogato, raccontando che il suo prototipo di donna mi somiglia. Io ho un tipo di uomo che potrebbe assomigliare a Gianmaria ma più stron****o”, ha ammesso la modella. “Non so se Gianmaria lo è, lui è veramente un bravo ragazzo tanto che vorrei frequentarlo fuori. Strano che Sophie abbia chiesto di lui, la infastidisce”, ha commentato Biagio certo che Sophie sia gelosa di Antinolfi. Anche Soleil Sorge è sicura che tra loro possa nascere qualcosa.

Federica Calemme manda in crisi Lulù e Jessica/ Basta la sua presenza e cadono le alleanze?

In considerazione della quantità sempre maggiore di tempo che Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme stanno passando insieme, Soleil Sorge ha deciso di parlare con l’imprenditore che le ha confidato: “Abbiamo giocato a pallone, a biliardo. Abbiamo ballato insieme…”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, allora, gli ha risposto: “Ti dirò di più: ti trovo estremamente solare, sereno, tranquillo. Quindi, sono felice per te”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA