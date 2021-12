Federica Calemme innamorata di Gianmaria Antinolfi?/ “C’è interesse da entrambe le parti”

La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lo scorso lunedì 20 dicembre ha riservato grandi sorprese e importanti confronti, ma non tutti sono riusciti a mettersi in luce come da attese. Una delle più recenti new entry, ovvero Federica Calemme, ancora non è riuscita a ritagliarsi uno spazio degno di nota ma da alcune dinamiche che la riguardano potrebbero arrivare momenti interessanti in futuro. La giovane sta cercando principalmente di ambientarsi, provando a conoscere i vari concorrenti per capire con chi poter legare più di altri. Da quando è entrata la Calemme sembra aver subito puntato Gianmaria Antinolfi, come dimostrato da alcuni momenti di vicinanza durante le festività post-diretta.

Infatti, i due hanno avuto modo di raccontarsi e conoscersi meglio, lasciandosi andare anche ad alcune attenzioni fisiche come abbracci molto caldi e dolci. Vista il declino della storia con la Codegoni, Federica sembra molto intenzionata ad iniziare un rapporto decisamente più affettuoso con l’imprenditore Napoletano. Per ora il giudizio nei confronti della showgirl è abbastanza neutrale, visto il percorso ancora fin troppo breve all’interno della casa più spiata d’Italia. Il suo carattere energico e fumantino di sicuro verrà fuori nelle prossime puntate, non mancheranno quindi momenti di forte interesse con Federica Calemme protagonista. In particolare, sono attesi risvolti sul suo presunto flirt con Gianmaria.

Federica Calemme con i piedi di piombo con Gianmaria Antinolfi

La bellezza di Federica Calemme ha conquistato immediatamente Gianmaria Antinolfi che, parlando con Soleil Sorge, ha ammesso di provare un interesse per la bellissima napoletana con cui trascorre molto tempo insieme. Oltre a condividere il momento allenamento, i due gieffini riescono a ritagliarsi del tempo per parlre di Napoli e delle reciproche esperienze. Durante la festa di compleanno di Jessica Selassiè, i due hanno condiviso anche il momento del lavaggio dei piatti mentre, dopo la festa, si sono ritrovati in stanza arancione dove, parlando di giostre, Federica ha ammesso di non essere un’amante delle giostre pericolose.

I due, così, continuano a conoscersi in virtù di un reciproco interesse. “C’è l’intenzione di conoscerci da entrambe le parte. E’ una persona molto simile a me”, ha ammesso Gianmaria. La Calemme, però, consideranti i trascorsi di Gianmaria con Sophie Codegoni che ora sta conoscendo Alessandro Basciano, preferisca procedere a piccoli passi.



