Federica Calemme insicura o stratega?/ Con Gianmaria Antinolfi…

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda lunedì 3 gennaio molti dei concorrenti non sono riusciti a ritagliarsi un ruolo di spessore all’interno della diretta per via degli accesi litigi che hanno coinvolto solo pochi inquilini. Tra questi anche Federica Calemme è risultata particolarmente in ombra.

Nonostante la modella sia entrata a far parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021 da molto poco però è riuscita a trovare un suo posto all’interno della casa, dimostrandosi timida ma con un carattere ben definito. La ragazza fin dal suo ingresso ha subito attirato a sé le attenzioni di Gianmaria Antinolfi che, dopo aver chiuso la sua relazione con Sophie Codegoni, ha cercato di conquistare subito la new entry.

Federica Calemme è davvero attratta da Gianmaria Antinolfi?

Durante la scorsa puntata Federica Calemme è comunque riuscita a salvarsi dall’eliminazione guadagnandosi così la possibilità di rimanere all’interno della casa e approfondire la sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi che proprio durante questa settimana ha ammesso alla ragazza di essere giunto alla consapevolezza di essere fortemente attratto da lei ammettendo: “Anche se provo a scappare da te, non ci riesco”.

Federica Calemme appare sempre molto imbarazzata dalle avances dell’imprenditore anche se non rifiuta i suoi abbracci e i suoi baci ma poi si allontana repentinamente. Federica fa ancora un po’ di fatica a lasciarsi andare totalmente al suo rapporto con Gianmaria Antinolfi e chissà se la sua permanenza all’interno della casa possa aiutarla a sciogliersi e lasciarsi andare oppure a prendere una decisione definitiva e stroncare tutte le speranze dell’imprenditore che ci prova con lei fin dal suo ingresso in casa. La sua relazione con Gianmaria Antinolfi è stata giudicata da molti all’interno della casa, anche da Eva Grimaldi che dopo l’eliminazione si è confidata a Casa Chi e ha ammesso come la ragazza abbia scelto di avvicinarsi all’imprenditore perchè: “Ha capito che la coppia va avanti”.

