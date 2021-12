Federica Calemme lascia il Gf Vip 2021?/ “Manila Nazzaro mi rompe sempre i coglion*”

Federica Calemme, una delle ultime concorrenti del Gf Vip 2021, starebbe pensando di lasciare di già la casa del reality show Mediaset. Nonostante sia rinchiusa nella dimora più spiata d’Italia da soltanto pochi giorni, la bella modella non si trova a suo agio e vorrebbe appunto abbandonare la scena, praticamente prima di averla iniziata. Nella serata di ieri una nuova concorrente si è aggiunta al Grande Fratello, leggasi la nota Nathalie Caldonazzo, e proprio Federica Calemme ha pensato di cedere il suo posto letto con Eva Grimaldi, che conosce la Caldonazzo da anni, per andare a dormire con Sophie Codegoni.

Un ‘siparietto’ che ha portato Manila Nazzaro ha fare una battuta: “Adesso Federica ci vuole lasciare”, ed in effetti non ha tutti torti, visto che la sua forse non era solo una frase ironica. Parlando con Valeria Marini e la princess Lulù Selassie, la modella napoletana ha esternato il suo malessere: “Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento”.

FEDERICA CALEMME LASCIA LA CASA DEL GF VIP? LA CONFIDENZA A LULU’ E VALERIA MARINI

Federica Calemme ha quindi raccontato il gesto del letto: “In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, cosìsta con loro che è loro amica”. Poi ha proseguito: “Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’. Ed è da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i co****ni. ‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai”.

Poi Federica Calemme ha completato il suo sfogo dicendo: “Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c***?”. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, se il malumore sarà rientrato o se si tratta di una ferita difficile da sanare.



