Federica Calemme manda in crisi Lulù e Jessica/ Basta la sua presenza e cadono le alleanze?

Federica Calemme rassicurata da Soleil Sorge

Per la giovane Federica Calemme da qualche giorno è iniziata ufficialmente la sua avventura nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, ma la nuova Vippona avrà ancora bisogno di qualche giorno per potersi ambientare a dovere. Nel frattempo, ad accoglierla a braccia aperte è stata Soleil Sorge, che comprendendo a pieno le sensazioni che starà vivendo Federica, entrata in corsa nel reality dove i rapporti si sono già consolidati, l’ha rassicurata porgendole subito la sua spalla.

In queste ore, le due ragazze si sono ritrovate in veranda e vedendola un po’ sulle sue, Soleil si è voluta subito sincerare che stesse bene. “Sono un po’ spaesata”, ha ammesso l’ex professoressa de L’Eredità, approfittando dell’abbraccio affettuoso della Sorge. L’influencer ha compreso il suo stato d’animo ed all’orecchio le ha sussurrato: “Qualunque cosa tu abbia bisogno, se hai bisogno di conforto ci sono. Lo so che normalmente uno non va a dirlo però ti capisco, è normale essere spaesati ci siamo passati tutti”. Parole che avrebbero fatto molto piacere alla neo arrivata.

Le prime sensazioni dentro e fuori la Casa del GF Vip

Al momento Federica Calemme sta cercando di ambientarsi tra i suoi nuovi inquilini e nei nuovi ambienti ma la sua presenza ha già destato qualche piccola gelosia da parte di Lulù Selassié, che si è sentita messa in disparte. La sorella Jessica ha tentato di rassicurarla su Federica, facendole comprendere che la nuova concorrente non avrebbe alcun interesse a rovinare le amicizie finora nate in Casa. Ad essere invece molto felice della sua presenza è stata Sophie Codegoni, che finalmente ha apprezzato l’ingresso di una ragazza della loro età con cui confrontarsi.

Al momento è ancora troppo presto per capire in che modo Federica possa dare vita a dinamiche interessanti nella Casa. Al momento, la giovane sta sondando il terreno e c’è già chi sui social spera possa nascere una bella amicizia tra la Calemme e l’attore Davide Silvestri, come lascerebbero intuire i loro primi confronti. Intanto di Federica in molti apprezzano la sua eleganza e la mancanza di volgarità, certi che a breve possa far emergere anche il suo ben carattere.



