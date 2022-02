Federica Calemme/ “Prima notte con Gianmaria? Ci siamo incastrati, tutto perfetto”

Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata intervistata nelle scorse ore dai microfoni di CasaChi, e nell’occasione ha affrontati vari argomenti, a cominciare da quale sia il suo vippone preferito: “Il mio vincitore? Jessica! – racconta la bella showgirl campana – non sono d’accordo con Delia in finale perché è arrivata all’ultimo avrei preferito Davide. Spero vinca Jessica perché è troppo carina”. La conversazione con CasaChi si è poi spostata su temi più caldi, come ad esempio la prima notte con Gianmaria Antinolfi, il bell’imprenditore che due settimane fa ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia per impegni lavorativi.

I due hanno iniziato una relazione dentro la dimora romana ed hanno deciso di continuarla anche fuori: “La prima notte con Gianmaria? Benissimo, ci siamo incastrati perfettamente. Sta andando tutto bene, tutto perfetto, siamo in super sintonia”. Gianmaria Antinolfi, come è noto, è stato un ex fidanzato di Soleil Sorge, e i due hanno mostrato una certa chimica in variate occasioni, pur non disdegnando litigi, e a riguardo Federica Calemme ha spiegato: “Se sono gelosa di Soleil? No, per niente. E’ cancellata… non esiste neanche più. Soleil chi? Non ne parliamo nemmeno più”.

FEDERICA CALEMME: “SE MI PROPONESSERO UN CALENDARIO NUDA…”

Poi la showgirl ha proseguito: “Cosa preferirei per Gianmaria tra televisione e imprenditoria? Quello che fa più piacere a lui, qualsiasi cosa. Mi convince maggiormente la certezza sulla creatività. Progetti lavorativi? Io amo la moda e spero di continuare a fare questo. Vorrei intraprendere anche la carriera di attrice e vorrei incominciare a studiare. Il mondo dello spettacolo ovviamente mi affascina, vediamo se si aprono altre porte”.

E se a Federica Calemme proponessero un calendario? “Sì, lo farei”, per poi precisare: “Non nuda ma è una cosa a cui ho sempre pensato. Non senza veli”. Niente da fare quindi per i numerosi fan della bella ragazza, che già pregustavano di vederla come mamma l’ha fatta.

