Federica Calemme/ Sexy professoressa de L’Eredità in gara tra i Belli (Ciao Darwin)

Bella, formosa e dal sorriso disarmante, questa è Federica Calemme, la sexy professoressa di Flavio Insinna ne L’Eredità e questa sera una delle concorrenti tra i Belli della replica di Ciao Darwin. Pelle di color ambra, capelli neri e un fisico perfetto, queste sono le caratteristiche fisiche della bella Federica, una delle professoresse che più ha attirato l’attenzione tra il pubblico del programma e poi sui social. Lei, classe 1996 e origini napoletane, è nata e cresciuta a Casalnuovo e prima di diventare uno dei volti noti del preserale di Rai1 si è dedicata ai social con non poco successo tra concorsi di bellezza e fasce che le hanno permesso di indossare la corona di Miss Tv Sorrisi e Canzoni e poi anche a Ciao Darwin dove la ritroveremo proprio questa sera quando salirà in passerella per la sfilata durante la puntata Belli Vs Brutti. Federica indosserà una gonna trasparente con ricami neri, giacchetto annodato sopra l’ombelico e cappello colorato che spingerà Bonolis a definirla “Indubbiamente sfrontata. Una bellezza altezzosa”.

FEDERICA CAMELLE, CHI E’ LA SEXY PROFESSORESSA DELL’EREDITA’

Alta 1 metro e 70, Federica Calemme non ama solo la tv ma anche la moda, la passione che l’ha spinta a lasciare la sua città per stabilirsi a Roma dove poi è diventata indossatrice. La strada verso la tv è iniziata proprio da qui così come quella del successo sui social dove adesso conta oltre 81 mila follower. Sulla sua vita privata non si sa molto visto che sui social la Calemme continua a pubblicare le sue foto ma non ci sono mai dediche particolari e speciali dirette ad un presunto fidanzato. In passato, però, la Professoressa è finita sulla cresta dell’onda proprio perché lei e il suo compagno, almeno di allora, Mario, si trovavano sulla Rambla il giorno del terribile attacco terroristico a Barcellona. Attualmente non si sa molto della sua vita privata ma la continua a dividersi tra Roma e la Campania dove vive la sua famiglia. Attualmente vive come tutti il suo periodo di quarantena in casa ma non manca mai una perla sui social per i suoi fan. Proprio nei giorni scorsi, approfittando delle temperature in salita, si è messa in bikini per prendere un po’ di sole per la gioia di chi la segue.



