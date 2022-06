Federica Calemme si candida per L’Isola dei Famosi/ “Ci andrei anche con Gianmaria Antinolfi”

Federica Calemme all’Isola dei Famosi? “Sì, lo farei!”

L’Isola dei Famosi 2022 sta per chiudere i battenti. Solo due puntate ci separano dalla fine di questa lunga avventura e dal suo vincitore, eppure già si pensa alla prossima edizione del reality di Canale 5. C’è d’altronde chi ha ammesso che sarebbe entusiasta di partecipare al reality e sarebbe dunque contenta se Ilary Blasi la volesse nel cast della prossima edizione. Chi? Federica Calemme.

L’ex gieffina, ospite a Isola Party, ha infatti dichiarato: “L’Isola? Sì, la farei. Perché amo il sole, il mare, per me è una terapia fantastica. Anche se c’è l’altro lato del darsi da fare e non è una vacanza. Ci andrei anche in coppia con Gianmaria (Antinolfi, ndr). Anche se lui non vuole farlo.” In merito a questa edizione ancora in atto ha poi ammesso: “Io amo da impazzire Carmen di Pietro. Tifo per lei, è meravigliosa. Anche Estefania, poi l’ho conosciuta. Siamo state a qualche evento insieme. Conosco Gennaro perché anche lui è di Napoli. Ci siamo conosciuti tramite amici comuni. È completamente cambiato.”

Intanto continua la storia d’amore con Gianmaria Antinolfi nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della chiacchierata ha rivelato: “Dopo il Grande Fratello sicuramente ci sono stati dei cambiamenti nella mia vita amorosa. Sono uscita fidanzata. Procede tutto bene. Tutto benissimo.”

La bella Federica Calemme non credeva che Gianmaria avrebbe fatto breccia nel suo cuore: “Quando sono entrata non pensavo di trovare l’amore. Sono entrata per fare un’esperienza e poi ho trovato la mia persona.” E oggi i due si godono la loro prima estate insieme.

