Federica Calemme vs Alex Belli “Soleil scappa”/ “Voleva che posassi per lui ma…”

Federica Calemme, reduce dal Grande Fratello VIP, è stata ospite di “Casa Chi” (format del celebre settimanale condotto da Rosalinda Cannavò) con il fidanzato Gianmaria Antinolfi, e si è lasciata andare a confessioni particolarmente pungenti su Alex Belli. Come riportato da Isaechia, nel corso dell’intervista Gabriele Parpiglia ha chiesto all’ex gieffino se farebbe posare la sua nuova fiamma nella factory di Alex Belli. E lui ha risposto senza freni: “Io penso che è lei che non andrebbe a posare nella factory di Alex Belli, non c’è bisogno le dica niente. Ma è più probabile che lo chieda a me Alex, visto che la prima cosa che ha fatto appena è entrato in Casa è stato parlare di me. Ha detto ‘Il pappice se ne è andato?’”

Federica ha confermato quanto detto dal fidanzato, rispondendo senza alcuna esitazione. “Alex non l’ho incontrato, ma se lo avessi trovato di nuovo ora, io l’avrei evitato a prescindere, non mi piace come persona, punto. Quando mi ha chiamato per posare nella factory ho capito che c’era un secondo fine. I messaggi non erano troppo espliciti, ma conoscendo il tipo di personaggio, anche no… Se fossi Soleil? Io me ne andrei. Fuggirei all’istante. Nessun amore libero, o coinvolgimento. Subito ciao”.

Il primo San Valentino di Federica Calemme e Gianmaria

Parole al vetriolo, dunque, nei confronti di Alex Belli, ma non solo: Federica Calemme e Gianmaria hanno poi raccontato di come procede la loro storia d’amore. Antinolfi ha spiegato di aver conosciuto la famiglia di lei, affermando che è stata un’imboscata improvvisa. “Sono arrivato sotto casa sua, ed è arrivato direttamente il padre e mi ha detto ‘Sali’. E va bene. Sono stati molto carini, abbiamo chiacchierato dieci minuti. Erano tutti li che mi aspettavano, però erano più imbarazzati loro di me. Ha dei genitori giovanissimi lei… sono io che non sono troppo giovane!” ha affermato l’ex gieffino.

Federica, dal canto suo, ha raccontato com’è andato il loro primo San Valentino insieme. Gianmaria le ha regalato un mazzo di rose grandi, con un romantico biglietto che recitava: “Noi non abbiamo bisogno di un giorno per celebrare il nostro amore. Il nostro amore è per tutti i giorni, ma questo è il nostro primo San Valentino. Il tuo G.” L’ex gieffina ha poi mostrato in video il mazzo di rose, davvero gigantesco. Il loro è un amore appena sbocciato, ma che ha tutte le carte in regola per diventare una lunga e duratura relazione.



