Federica Calemme vs. Sophie Codegoni/ “A lavorare, anziché rifarvi il seno! “

Grande fratello vip, esplode la “rivalità” tra Federica Calemme e Sophie Codegoni

Hanno appassionato i telespettatori con le loro lovestory avviate tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6, rispettivamente con Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano, e ora le due ex coinquiline vip sono al centro del gossip per una spiccata rivalità, che contrappone l’una all’altra, e a suon di battute al vetriolo. La querelle mediatica tra le due nasce con il recente avvistamento di Federica Calemme e Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni. Una paparazzata che l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha giustificato – in replica ai rumor che tacciano Federica e Alessandro di tradimento, rispettivamente ai danni di Gianmaria e Sophie- come la testimonianza di una collaborazione lavorativa tra la Calemme e Basciano.

E in un’intervista concessa a Chi, quando le chiedono quale tra le due coppie nate al Grande fratello vip 6 sia a suo avviso destinata a scoppiare, Sophie Codegoni poi lancia senza filtri un verdetto al veleno, che -a detta del web- avrebbe indispettito fortemente Federica Calemme in queste ore, tanto da scatenare un attacco della napoletana contro l’ex tronista: “Io e Alessandro (Basciano) staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme”. La reazione di Federica alla funesta premonizione di Sophie? Da buona napoletana verace, secondo quanto ripreso da Comingsoon, Federica Calemme avrebbe a quanto pare destinato un video al veleno tra le Instagram stories a Sophie Codegoni, tacciandola non velatamente di superficialità e ricorso ai bisturi in età adolescenziale, con il beneplacito dei genitori.

La frecciatina di Federica Calemme diventa un caso extra Grande fratello vip: Sophie Codegoni nel mirino?

L’esternazione al veleno, che a detta del web Federica Calemme rilascia ora via social in replica alle ultime dichiarazioni di Sophie Codegoni su una possibile rottura a breve tra la napoletana e Gianmaria Antinolfi, riferisce testualmente: “Secondo me i vostri genitori vi dovevano insegnare ad andare a lavorare invece di fare le influencer e rifarvi il seno a diciotto anni. Non lo so, un pensiero mio del giorno. Buon pranzo a tutti”. Una battuta avvelenata che, pochi minuti dopo la pubblicazione, è stata poi cancellata dal web da parte di Federica. Che la Calemme sia ricorsa alla cancellazione del post per non alimentare il gossip sulla presunta guerra fredda in corso tra lei e Sophie Codegoni? Nel frattempo, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi tiene a chiarire a mezzo social la sua posizione, in replica a chi l’accusa di muovere un accanimento social contro Sophie Codegoni, dopo il Grande fratello vip 6: “Vorrei dire solo una cosa a voi persone malate, perché ovviamente uno non può avere un pensiero che subito si deve riferire a qualcuno in generale. Il mio pensiero non era riferito a una persona in particolare ma in generale. Quindi, detto ciò, ricapitolando, passate una buona e serena Pasqua che ne abbiamo bisogno tutti e non cag**e il ca**o.

