Federica Camba e Gianluca Fubelli si sono sposati/ “Diciamo per sempre”

Gianluca Fubelli e Federica Camba sposi: le romantiche parole dopo le nozze

Gianluca Fubelli è stato per molti anni legato sentimentalmente ad Elena Morali, ex Pupa de La Pupa e il Secchione. La coppia ha deciso di separarsi a causa dei tradimenti di lei, che lei stessa ha confermato. Attualmente Elena è legata a Luigi Mario Favoloso, mentre il comico conosciuto come “Scintilla” si è sposato con Federica Camba.

Scintilla “Capoclasse Back to school? Meritato”/ Sulla ripetente Carmen di Pietro...

I due sono finalmente convolati a nozze e hanno annunciato la loro felicità sui social: “Ci siamo sposati!!!! Più io di te

No, più tu di me, Va bene allora più tu di me… Insomma, Di più di più di più ancora e ancora… Diciamo per sempre“. Allegato al dolce messaggio il video in cui Gianluca Fubelli ed Elena Morali sono in abito da cerimonia e si dicono molto felici di aver compiuto questo passo.

Federica Camba e Gianluca Fubelli si sposano/ "E' l'uomo della mia vita, ho detto sì"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Camba (@federicacambaofficial)

Gianluca Fubelli e la romantica proposta di matrimonio a Federica Camba

Gianluca Fubelli, conosciuto con il nome d’arte ‘Scintilla’, ha ritrovato l’amore con Federica Camba dopo la fine della storia con Elena Morali. Il comico ha deciso di fare il grande passo con una romantica e teatrale proposta di matrimonio.

A raccontarlo è la stessa sposa: “Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice:è ora della proposta di matrimonio!“. La cantautrice racconta l’emozione del momento, di fronte a tutte le persone che le vogliono bene che aspettavano trepidanti la sua risposta: “Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato”.

Gianluca Fubelli: "Fidanzato e felice con Federica Camba"/ "Elena Morali? Dopo la rottura è finito tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA