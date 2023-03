Federica Camba e Gianluca Fubelli si sposano/ “E’ l’uomo della mia vita, ho detto sì”

Federica Camba e Gianluca Fubelli convoleranno a nozze: la romantica proposta

Dopo la rottura con Elena Morali, il comico Gianluca Fubelli ha ritrovato l’amore accanto a Federica Camba. La loro storia va a gonfie vele, tanto da sfociare in una romantica proposta di matrimonio. Ebbene sì, il comico si è inginocchiato con tanto di anello chiedendo alla sua compagna di passare la vita insieme.

Gianluca Fubelli: "Fidanzato e felice con Federica Camba"/ "Elena Morali? Dopo la rottura è finito tutto"

A raccontare la romantica proposta di nozze è la stessa Federica Camba, che ha condiviso sui social stralci dell’emozionante evento: “Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice:è ora della proposta di matrimonio!“. La cantautrice racconta l’emozione del momento, di fronte a tutte le persone che le vogliono bene che aspettavano trepidanti la sua risposta: “Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato“.

Gianluca 'Scintilla' Fubelli: "Una vita in vacanza? Ho rischiato il collasso!"/ "Un reality? Non mi alletta"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Camba (@federicacambaofficial)

Gianluca Fubelli su Federica Camba: “Una donna stupenda

In un’intervista Gianluca Fubelli raccontava di come avesse ritrovato la felicità tra le braccia di Federica Camba. Dopo la rottura con la sua ex, il comico ha conosciuto di nuovo l’amore con la cantautrice: “Ora sono fidanzato con una donna stupenda, ridiamo, stiamo benissimo, e stiamo progettando bellissime cose insieme”.

E ancora: “Giusto per vantarmi un pochino, lei si chiama Federica Camba, ed è una grandissima cantautrice. Qualche giorno fa era ad Amici, su canale 5, a fare da giudice”. La coppia ha vissuto la storia lontano dalla luce dei riflettori e dell’attenzione mediatica che, in passato, ha reso la vita difficile al comico: “È stato molto difficile. Molto. Lo era quando andavano bene le cose, figuriamoci quando invece il motivo del gossip era altro“.

Tutto Molto Bello/ Su Italia 1 il film con Frank Matano e Paolo Ruffini

© RIPRODUZIONE RISERVATA