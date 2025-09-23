Chi è Federica Camba, la moglie di Scintilla? L'autrice musicale e il comico stanno insieme dal 2022: le nozze l'anno successivo
Chi è Federica Camba, moglie di Scintilla: un nuovo amore dopo Elena Morali
Dopo la fine della storia con Elena Morali, il comico Scintilla, ha trovato un nuovo amore: si tratta dell’autrice musicale Federica Camba, diventata poi sua moglie un anno più tardi. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati, hanno cominciato anche a collaborare insieme. Di recente hanno partecipato anche a Pechino Express, risultato tra i grandi protagonisti dello show, alla scoperta di un viaggio incredibile, anche in sé stessi. “Un lunapark di emozioni” hanno raccontato Gianluca Fubelli e la moglie Federica dopo l’esperienza. I due si sono sposati nel maggio del 2023 al Palazzo Reale a Milano, più o meno un anno dopo essersi innamorati.
Chi è Federica Camba, moglie di Scintilla: nuovi progetti lavorativi insieme
Federica Camba, la moglie di Scintilla, è un’autrice musicale: ha lavorato in passato con numerosi artisti come anche Alessandra Amoroso, per la quale ha scritto diversi testi. La proposta matrimoniale era arrivata solo pochi mesi prima, a marzo, al cinema. I due stavano insieme da circa un anno quando hanno deciso di convolare a nozze, ufficializzando il loro rapporto. Federica, prima di conoscere Scintilla, aveva già avuto una figlia. Al momento i due non hanno allargato la famiglia ma chissà che non possa accadere in futuro.
Nonostante Federica Camba, la moglie di Scintilla, lavori da sempre in ambito musicale, da qualche tempo ha cominciato a lavorare anche con il marito. I due, infatti, hanno ideato insieme un nuovo spettacolo che è pronto a debuttare in teatro. Una nuova avventura insieme, dunque, dopo aver preso parte a Pechino Express come coppia, arrivando a far ridere tutti.