Federica Cappelletti, dedica struggente al marito Paolo Rossi/ “L’Italia ha vinto…”

Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi scomparso lo scorso dicembre dopo aver perso la sua battaglia contro la malattia, su Instagram, dedica delle dolci e toccanti parole al marito dopo la vittoria dell’Italia sulla Turchia nella partita del debutto agli Europei. “L’Italia ha vinto, il tricolore ha fatto ancora sognare. Fa male solo pensare che tu saresti stato lì, tra le bandiere e i cori, perché l’Europeo era la scadenza che ci eravamo dati per rimetterti in piedi e tornare a fare quello che più ti piaceva: seguire la Nazionale, la maglia azzurra, la tua passione per il calcio”, scrive la moglie di Paolo Rossi. Poi, rivolgendosi ancora al marito, aggiunge: “Continua a farlo, ovunque tu sia. Frza Azzurri. Pablito Forever”.

Paolo Rossi e l’amore per la maglia dell’Italia

Il nome di Paolo Rossi resterà per sempre legato a quello della Nazionale Italiana di calcio. Nell’estate 1982, durante i Mondiali di Spagna, Pablito, come fu ribattezzato all’epoca, fece sognare l’Italia intera trascinando gli azzurri verso la conquista di quella che resta una vittoria storica e memorabile. Con i suoi goal, infatti, portò l’Italia sul tetto del mondo insieme agli altri compagni di squadra. I ragazzi del 1982 hanno regalato al calcio italiano una delle pagine più belle e, dopo il gran debutto della Nazionale di Roberto Mancini, il pensiero di Federica Cappelletti non poteva non andare al marito Paolo Rossi che avrebbe gioito per il primo successo azzurro agli Europei. “Mi piace pensare che questi europei Paolo li stia guardando insieme a Gaetano. Spero che le notti magiche siamo tante e che portino i ragazzi verso l’11 luglio giorno della finale…sarà destino? L’11luglio di 39 anni fa l’Italia impazzí per Paolo e per tutti i ragazzi dell’82 e io ragazzina sono impazzita insieme a loro”, scrive una signora sotto il post della Cappelletti.



