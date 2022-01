Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi/ “Il dolore più grande della mia vita”

A distanza di poco più di un anno dalla sua scomparsa, Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, continua ad avvertire la mancanza del marito, ma allo stesso tempo fa il possibile affinché lui non sia dimenticato. Ed è per questo che lei ha deciso di scrivere un libro (lei è una giornalista) in suo onore, in modo tale che tutti possano conoscerlo meglio, non solo per quanto fatto sui campi di calcio.

“Tornando indietro di un anno, ripenso a una notte devastante – ha detto la donna ai microfoni di ‘Oggi’ -. E’ la stata la cosa più dolorosa che ho vissuto in vita mia. In quel momento ho perso una delle ragioni vere della mia vita. Il mio amore, mio marito, il padre delle mie figlie. Troppo e tutto insieme. Ho scritto un libro, ‘Per sempre noi due, le nostre parole d’amore‘, scriverlo è stato un percorso difficilissimo, sono stati mesi di pianto, i ricordi faticavano a tornare alla mente, ho dovuto impiegare giornate intere, soprattutto mattinate, perché scrivevo quando le bambine non mi vedevano. Ho pianto tanto, è stata come una catarsi”.

Federica Cappelletti e il grande amore per Paolo Rossi: “Io e le mie figlie viviamo per farlo vivere”

Nonostante il trascorrere dei mesi, lei non dimentica quanto sia stato difficile dire addio al marito e sostenerlo negli ultimi momento della sua vita. “Aveva capito, mi abbracciava e piangeva, sono arrabbiata con Dio. Io e le mie figlie viviamo per farlo vivere”.

A sottolineare quanto lei si senta ancora legata al marito, c’è la bio che Federica Cappelletti ha scelto per il suo profilo social: “Moglie per sempre di Paolo Rossi, Pablito“. Ed è al campione del mondo 1982 che lei ha voluto dedicare il suo libro, un’opera a cui lei tiene tantissimo: “Lo dedico a Paolo, l’uomo che mi ha reso donna e madre felice. A te che sei ancora l’essenza dei giorni miei” – ha scritto la vedova sul suo profilo Instagram.

