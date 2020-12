Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ “Annuncio morte nella chat dei Mondiali 82”

Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi rivela di aver annunciato la sua morte “nella chat dei Mondiali 82”

Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi, è molto spesso nominata e intervista in questi giorni per conoscere la verità sulla morte del campione ma anche sui suoi ultimi giorni passati, a quanto pare, in ospedale perché le sue condizioni si erano già aggravate. Paolo Rossi è morto a poco più di 60 anni per via di un tumore ai polmoni che ha combattuto fino alla fine ma che negli ultimi mesi non gli ha dato tregua, fino alla morte. Di quel momento ha parlato proprio Federica Cappelletti confermando di avergli dato il “permesso” di andare via spazzando il dolore che in questi ultimi giorni lo attanagliava promettendo che loro sarebbero state al sicuro al fianco di Alessandro, primogenito del campione. Federica Cappelletti ha rivelato di aver sempre rispettato questo suo senso di squadra e fratellanza con i suoi compagni e per questo ha deciso di informare tutti della scomparsa del marito sulla chat del Mondiale dell’82: “Ho voluto avvisarli prima che lo sapessero da altri”.

Paolo Rossi in lacrime per la morte di Maradona

La morte di Paolo Rossi è arrivata proprio qualche giorno dopo quella di Maradona ed è la stessa moglie Federica Cappelletti, confermando che il marito ha sempre amato il Napoli e avrebbe voluto vestire la maglia azzurra, che ha raccontato il momento ha scoperto della morte del Pibe de Oro: “Quando è morto Maradona, Paolo ha iniziato a singhiozzare come un bambino, è stato un momento doloroso. Spero che adesso stiano assieme”. I fan li sognano già insieme pronti a giocare di nuovo le partite e quel calcio che li ha resi famosi e a cui loro hanno regalato tanto scrivendone la storia.



