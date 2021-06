Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi: “Difficile senza di lui”/ “E’ la mia alba”

Federica Cappelletti si prepara a festeggiare gli anni ma questa volta, a differenza del passato, non penserà in grande e non metterà insieme nemmeno una festa in famiglia perché non si sente ancora di festeggiare, non senza il suo amato Paolo Rossi. Il campione è morto lo scorso dicembre per un male incurabile, un tumore ai polmoni, che non gli ha dato scampo. Da allora la sua famiglia si è stretta nel silenzio più assoluto, o quasi, almeno fino ad oggi quando in occasione del suo compleanno, ha preso la parola sui social postando una foto che la ritrae insieme al marito accompagnando il tutto con una didascalia che evidenzia ancora quanto grande sia ancora la sua sofferenza.

Federica Cappelletti ripensa al marito Paolo Rossi in occasione del suo compleanno

In particolare, Federica Cappelletti precisa che non c’è nessun compleanno da festeggiare, non senza suo marito e non in questo anno difficile e complicato per via della sua morte e di tutto quello che è successo nei mesi precedenti. Sui social la Cappelletti condivide con il pubblico che la segue, con parenti e amici: “Oggi sarà la prima volta da quando sono nata che non festeggerò il mio compleanno. Perché non c’è niente da festeggiare, perché non ci sei tu a regalarmi quel sorriso che rendeva tutto così speciale, perché non ne ho voglia”. A quel punto la moglie di Paolo Rossi rivela che starà da sola con Mavi e Sofi, le loro bambine, e cercherà di superare quest’anno difficile “e mi auguro solo di poter tornare prima o poi a sorridere.. sei stato il regalo più bello di questa vita, rimani ogni giorno la mia alba e il mio tramonto ❤️ e questo fa bene al cuore”.

