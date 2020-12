Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ “Quando avevo sei anni lo incontrai..”

In queste ore di profondo lutto i pensieri di amici, familiari e colleghi, vanno sicuramente a Federica Cappelletti e alle figlie avute da Paolo Rossi, e si va alla ricerca dei loro racconti, parole sulla loro vita quotidiana e sul loro amore e, in particolare, sono alcune dichiarazioni della moglie del campione che saltano subito all’occhio, ma quali? Ospite a Domenica In la vedova di Paolo Rossi raccontò che quando suo padre, grande ammiratore di Pablito, seppe del loro amore, le raccontò che in realtà aveva conosciuto il campione quando aveva solo sei anni: “Io l’ho scoperto quando ci siamo fidanzati. Venivo fuori da un’altra storia e mio papà era un po’ dispiaciuto. Poi gli dissi che stavo con Paolo Rossi e lui disse ‘non ci posso credere!’.. Quindi mi ha raccontato che io avevo 6 anni, ma non ricordavo nulla, e quando lui era a Perugia noi andammo a conoscere questo ‘eroe’”, ha rivelato. Un legame già scritto nel destino?

Federica Cappelletti dice addio al marito Paolo Rossi sui social

Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi, la stessa che ha annunciato sui social la morte del marito, il Pablito dei Mondiali di Calcio ’82 che oggi tutta Italia piange. Ma chi è la moglie e da quando sono una coppia? I due si sono conosciuti nel 1998 e si sono sposati nel 2010 a Roma in Campidoglio per poi rinnovare le promesse nuziali alle Maldive. Un amore lungo oltre 20 anni che si è concluso, almeno fisicamente, in queste ore con l’addio del marito a causa di un male incurabile. Ma chi è Federica Cappelletti? Una giornalista, scrittrice ed esperta di comunicazione come lei stessa ha scritto sui social, una donna che si è laureata in Lettere moderne a Perugia e in Scienze della comunicazione a Roma e che è giornalista de La Nazione. Nel 2003 ha pubblico il suo libro Razza Juve confermando così il suo amore per il calcio oltre che per Pablito di cui è stata la seconda moglie dopo Simonetta Rizzato.

Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi, chi è? Giornalista e scrittrice

Federica Cappelletti parlando della loro storia lei una volta disse: “Per me Paolo non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te'”. I due sono stati complici, amici e amanti e insieme hanno scritto un libro nel 2012 dal titolo “1982. Il mio mitico Mondiale” in cui hanno messo insieme aneddoti e ricordi tra emozioni e paure di un campionato rimasto nel cuore degli italiani. Federica Cappelletti è una giornalista, ha due lauree e ha collaborato con moltissimi quotidiani ma è anche mamma di due figlie, Maria Vittoria di 10 anni e Sofia di 8.



