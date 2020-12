Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ Le seconde nozze alle Maldive e il dolore per il grande lutto

Ci sarà anche Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, in studio nella puntata di oggi di “Live – Non è la D’Urso“. Per la vedova di Pablito non è la prima volta nei programmi di Barbara D’Urso: su Canale 5 era infatti intervenuta lo scorso marzo, pochi giorni dopo aver vissuto le seconde nozze con il marito alle Maldive. La principale differenza rispetto a quei giorni è proprio la scomparsa dell’indimenticabile campione pratese. In quell’occasione, con l’Italia sconvolta dall’impatto della prima ondata del coronavirus, era stato proprio Pablito a raccomandare agli italiani massima attenzione: “Non solo per me è stata una sorpresa questo matrimonio bis alle Maldive con Federica ma, alla fine, grazie alle bellissime riprese fatte e mandate in onda abbiamo condiviso questo momento magico con l’Italia intera. E, in questo periodo di profonda incertezza e paura, ci auguriamo di aver portato un po’ di leggerezza e di sorrisi agli italiani che invito, con tutto il cuore, a non abbassare la guardia e a rimanere a casa, resistendo alla tentazione di sfidare la sorte“.

FEDERICA CAPPELLETTI, MOGLIE PAOLO ROSSI A LIVE NON E’ LA D’URSO

Anche Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, aveva raccontato: “Quando è nata l’idea del matrimonio bis a sorpresa, il Coronavirus sembrava così lontano. E abbiamo potuto sognare fino in fondo. Adesso siamo dentro al problema e dobbiamo restare uniti per sconfiggere questo virus e tornare l’Italia e gli italiani di sempre. Insieme ce la faremo!“. Parole che, rilette a distanza di mesi, con la consapevolezza che Pablito non c’è più, fanno un certo effetto. Proprio la vedova del grande campione italiano ha infatti svelato negli ultimi giorni come la diagnosi poi rivelatasi infausta fosse arrivata proprio pochi giorni dopo il rientro in Italia dalle Maldive, dove i due avevano deciso di giurarsi amore eterno per la seconda volta. Oggi Federica Cappelletti ha però il compito di andare avanti, onorando così la promessa fatta a Paolo Rossi negli ultimi momenti di vita, per il bene delle loro figlie.



