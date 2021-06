Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ “Raspadori come lui? Sarebbe orgoglioso”

Giacomo Raspadori come Paolo Rossi. Queste le parole, in estrema sintesi, rilasciate ieri dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, che in vista dell’inizio dei campionati europei di calcio ha appunto presentato il talento del Sassuolo, la grande sorpresa della spedizione azzurra, paragonandolo al Pablito Mundial, compianto campione del mondo 1982 scomparso lo scorso mese di dicembre.

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2021/ Wrc, streaming video tv: Tanak fa sua la SS1!

“È diverso da Immobile e Belotti – ha spiegato il ct jesino parlando della convocazione last minute del gioiello classe 2000 – potrebbe essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie e questa è stata l’unica motivazione della convocazione. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l’ho portato solo per questo. Credo che possa far bene in Nazionale. Sarebbe bello per lui debuttare a Bologna, la sua città, domani. Ma è più importante preservare la sua salute: viene da una partita durissima con l’Under 21, finita ai supplementari. Vedremo”. Parole che hanno fatto sorridere Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, che sentendo la citazione sul marito da parte della guida azzurra ha commentato: “Paolo avrebbe sorriso con orgoglio…”.

Probabili formazioni Italia Repubblica ceca/ Quote, spazio ai titolari per Mancini?

RASPADORI COME PAOLO ROSSI, FEDERICA CAPPELLTTI: “E’ LA DIMOSTRAZIONE CHE PAOLO C’E’ SEMPRE”

La vedova di Rossi ha poi aggiunto: “È la dimostrazione – le dichiarazioni di Federica Cappelletti ai microfoni dell’agenzia Ansa – che Paolo c’è sempre, è stato e rimane un punto di riferimento. Parole che fanno ancora più piacere perché vengono dal tecnico della Nazionale. E sarebbe bello se un giorno Raspadori potesse indossare la maglia azzurra con il numero 20, come fece Paolo. Ma ora pensiamo tutti a tifare Italia all’Europeo”. Giacomo Raspadori ha già indossato il numero 20 con la maglia dell’Under 21, mentre per il campionato di calcio Europeo (debutto Italia, undici giugno prossimo contro la Turchia allo stadio Olimpico di Roma), indosserà il 22. Giacomo Raspadori viene da una grande stagione in Serie A con la maglia del Sassuolo, condita da 27 partite e sei marcature, fra cui una magica doppietta contro il Milan allo stadio San Siro.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Italia Austria U18/ Nunziata va con il 4-3-3 per l'amichevole

© RIPRODUZIONE RISERVATA