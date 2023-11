Federica Caputo, fidanzata Ciro Petrone/ Sorpresa al Grande Fratello dopo la crisi dell’attore: via insieme?

Federica Caputo, storica fidanzata di Ciro Petrone, arriva al Grande Fratello 2023 per una sorpresa

Sono stato giorni difficili per Ciro Petrone quelli vissuti in quest’ultima settimana di Grande Fratello 2023. Il concorrente ha infatti riflettuto sul suo percorso, arrivando anche a pensare di poter abbandonare la Casa. È probabilmente anche in virtù di questo sconforto che la produzione ha deciso di concedergli la sorpresa che attende ormai da quando ha fatto il suo ingresso in Casa: poter rivedere la sua fidanzata Federica Caputo.

Ciro e Federica sono legati da ben dodici anni, ciò vuol dire che erano giovanissimi quando si sono innamorati. I due infatti stanno insieme dal 2011, allora lei aveva 15 anni e lui 24. Ben nove gli anni di differenza per la coppia, che ha comunque resistito anche a qualche momento di crisi (come dimenticare la partecipazione a Temptation Island Vip?).

Ciro Petrone pronto a lasciare la Casa insieme alla fidanzata Federica?

“Federica è l’amore della mia vita” ha detto Ciro Petrone in un più di un’occasione nella Casa del Grande Fratello 2023, dove si è anche detto quasi stupito della mancanza così forse sentita. Ciro, che attualmente vive ancora con i genitori, ha ammesso che il prossimo anno si traferirà in una casa tutta sua, dove dunque vivrà con la sua Federica, che questa sera arriva al Grande Fratello non solo per ribadirgli il suo amore, ma anche per risollevarlo e dargli la giusta carica per continuare questa avventura televisiva. D’altronde Ciro è ormai diventato uno dei protagonisti di questa edizione, con un ruolo ben preciso: quello di far divertire e informarsi sulle varie dinamiche presenti nella Casa e, di tanto in tanto, anche di alimentarle. C’è però il pericolo che l’istintivo Ciro, di fronte alla sua fidanzata, possa addirittura decidere di andare via con lei. Staremo a vedere.

