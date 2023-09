Federica Caputo, chi è la fidanzata di Ciro Petrone/ Estate d’amore e ultima dedica social: “Insieme a te…”

Chi è Federica Caputo, la fidanzata di Ciro Petrone?

Federica Caputo è la fidanzata di Ciro Petrone, attore famoso per la nota serie televisiva Gomorra e a breve nuovo concorrente del Grande Fratello. Federica Caputo, classe 1996, prima dell’esordio televisivo a Temptation Island Vip 2019, è sempre stata lontana dai riflettori, studiava giurisprudenza all’università Federico II di Napoli ed è sempre stata molto più razionale rispetto al fidanzato. I due si sono innamorati nel 2011, nonostante i 9 anni di differenza, lei è sempre stata molto matura e si è innamorata dell’ironia dell’attore e del fatto che nel loro rapporto ci sia sempre stato molto equilibrio.

Federica e Ciro avevano deciso di partecipare a Temptation Island perché purtroppo dopo 8 anni d’amore, Federica aveva scoperto che il fidanzato si sentiva con un’altra donna, una scelta di cui l’attore si è pentito immediatamente e che è stata superata alla fine del loro percorso televisivo di coppia. All’interno del reality, l’attore si era reso conto del grande amore che provava per la fidanzata e proprio per questo aveva lasciato tutti di stucco correndo nel villaggio delle single per “portarla via con lui” eludendo regole e cast del programma.

Ciro Petrone e Federica Caputo: una storia d’amore splendida

L’esperienza vissuta nel villaggio di Temptation Island ha unito ancora di più Ciro Petrone e Federica Caputo che, oggi, sono ancora più innamorati e complici. La coppia, infatti, ha vissuto una splendida estate condividendo foto sui social dalle quali si evince il forte sentimento che c’è. A pubblicare contenuti, tuttavia, è soprattutto Ciro dal momento che Federica ha scelto di avere un profilo Instagram privato.

Tra le tante foto pubblicate dall’attore, sono tante quelle di coppia in cui si gode l’amore con la sua bellissima fidanzata. La coppia ha scelto di trascorrere le vacanze al mare mentre Parigi era stata la meta scelta in occasione del 34esimo compleanno di lui. Scorrendo tra i tati post, poi, spunta anche una meravigliosa dedica d’amore. “Insieme a te è tutto più bello“, si legge nella didascalia di una foto di coppia pubblicata nel 2020. Dopo tanti anni d’amore, dunque, tra i due sono sempre più innamorati e chissà che il prossimo anno non sia quello giusto per il matrimonio.

