Federica Carfora, chi è/ Video, uno dei “volti” più attesi (Darwin di Donatello)

A distanza di qualche settimana dalla registrazione, Federica Carfora è pronta per ritornare sul piccolo schermo italiano e partecipare all’evento speciale più atteso dai fan del trash. I Darwin di Donatello premieranno infatti con la puntata di oggi, venerdì 31 maggio 2019, i migliori volti di quest’edizione grazie alle finali di Miss Darwin di quest’anno. Purtroppo sappiamo già grazie ai social che Federica non è riuscita a vincere alcun premio, anche se è sicura di aver ottenuto comunque il suo obbiettivo: “Ho conosciuto persone bellissime! Grazie a voi per avermi dato la possibilità di ritornare come finalista”, scrive infatti sui social tempo fa, rivelando così un’anticipazione di ciò che vedremo questa sera. Negli ultimi giorni invece ha deciso di condividere con i suoi fan alcune sue prove costume, nonostante sia convinta che “quest’anno il mare ancora lo vediamo con il binocolo”. Bikini virtiginosi per l’influencer con il pallino per il cibo. Lo evidenzia rfa uno scatto e l’altro, indossando un bikini bianco con merletti in evidenza. “Ho deciso che per quest’anno gli addominali li lascio alle altre”, scrive sorridendo pensando alla propria generosità. Clicca qui per guardare le foto di Federica Carfora.

Federica Carfora, Darwin di Donatello: la ragazza ha stravolto il look

Vedremo stasera ai Darwin di Donatello Federica Carfora. La splendida ragazza ha deciso di modificare un po’ il suo look, stravolgendo le diverse tonalità di biondo che ha scelto sempre per la sua chioma. I colori chiari ci sono tutti, grazie alla presenza dei riflessi sui ciuffi che circondano il viso. Per il resto della capigliatura però ha preferito adottare un rosa pastello, smussando la tinta originaria fuxia fluorescente. “Mezzi lisci, mezzi mossi”, svela inoltre con le Stories su Instagram parlando di tutti i passaggi fatti per ottenere un look che le potesse piacere. Niente lato B in bella vista quindi per i fan che la seguono sui social, delusi forse di non poterla vedere in ben altri contesti. L’influencer di Rimini intanto rivela anche qualche particolare in più sulla sua partecipazione ai Darwin di Donatello: niente sfilata in centro allo studio, nessuno sfoggio di particolari outfit. Anche in questo caso gli ammiratori si dichiarano delusi, chiedendosi al tempo stesso quale sarà il contributo di Federica all’appuntamento di stasera. Di sicuro speciale, vista la personalità esplosiva della curvy girl.

Un fisico da capogiro





