Federica Carta approda su OnlyFans/ “Voglio devolvere il ricavato in beneficenza”

Federica Carta apre un profilo su OnlyFans: l’annuncio sui social

Federica Carta, ex allieva di Amici, ha partecipato al talent show nel 2016 per poi approdare a Sanremo nel 2019, insieme a Shade. La cantante nelle ultime ore è finita nel mirino del web per aver annunciato il suo ingresso nel mondo di OnlyFans.

Una scelta piuttosto particolare per una cantante considerando che si tratta di una piattaforma per adulti. In realtà, Federica Carta ha spiegato sui social il reale motivo della sua iscrizione: “Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”. Dunque, sembra che l’artista voglia promuovere contenuti inerenti alla sua carriera musicale ma in molti si domandano perchè ricorrere proprio a questa piattaforma. Diversi utenti hanno contestato la sua scelta sul web, suggerendo altri luoghi più consoni e adatti al suo fine.

CONCERTO EPIFANIA 2022, DIRETTA VIDEO RAI 1/ Napoli, ospiti Morgan, Bennato e...

Federica Carta sul brabo “Mostro”: “parte della mia storia personale”

Federica Carta, a febbraio 2021, ha pubblicato un singolo di successo intitolato Mostro. Il brano affronta la tematica delicata dell’accettazione di sé, di cui la stessa artista ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera: “Ho raccontato a Riccardo Scirè e Galeffi tutto quello che volevo esprimesse il pezzo.”

Federica Carta e Mydrama, Tocca a me/ Video, "Una delle collaborazioni più belle"

Federica Carta aggiunge: “Desideravo raccontare una parte della mia storia personale, ma alla fine ne è nato un brano nel quale spero tutti possano rivedersi. ” L’artista svela di aver passato dei momenti molto difficili: “Ho passato gran parte del mio 2020 cercando di sentirmi migliore per me stessa“.

LEGGI ANCHE:

Federica Carta, "Mostro"/ "Ho passato gran parte del mio 2020 cercando di sentirmi migliore per me stessa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA