FEDERICA CARTA/ Da Amici al rapporto speciale con Shade fino allo SlimeFest 2019

I più giovani saranno sicuramente contenti nell’apprendere che sarà Federica Carta a condurre lo SlimeFest 2019, il concerto di Nickelodeon che si terrà a Ravenna e precisamente all’interno del parco giochi di Mirabilandia. La cantante classe 1999, nonostante la giovane età è oramai famosissima tra i teenager e la sua carriera, musicale e non, sta davvero spiccando il volo. Sul suo account Instagram la bella Federica Carta (che invece lì è Federica Paper, perché l’anglicismo va sempre di moda) sponsorizza spesso prodotti per cui è diventata testimonial, segno evidente che il suo volto è adatto per un pubblico che si sta facendo sempre più vasto e consistente. D’altronde la conduzione dello SlimeFest 2019 non è che l’ennesimo riconoscimento per una cantante che ha sbancato Youtube per quanto riguarda le visualizzazioni e ce continua imperterrita la sua ascesa verso il successo. La sua collaborazione con Shade, poi, è stata una delle più fruttuose per l’industria musicale italiana.

FEDERICA CARTA: UNA FULMINEA ASCESA

Federica Carta è, dati alla mano, un pezzo grosso del panorama artistico nazionale e la sua carriera lo sta dimostrando giorno dopo giorno. Ad esempio l’anno scorso la bella ragazza classe 1999 ha aperto diversi concerti di Laura Pausini aprendo i suoi concerti nelle città di Eboli, Roma, Rimini e Verona, quattro tappe molto importanti per la cantante bolognese. Importante allo stesso modo è stata la partecipazione, assieme a Shade, al Festival di Sanremo edizione 2019, che l’ha vista cantare il brano ‘Senza farlo apposta’, che su youtube ha avuto un successo straordinario: ben 30 milioni di visualizzazioni. Ma Federica Carta non si ferma e questo inverno è uscito il suo nuovo progetto musicale che si chiama ‘Popcorn’ e che fin da subito ha fatto capire a tutti che è lei una delle nuove stars della musica italiana. Con il suo faccino pulito e il suo talento cristallino, Federica sta raggiungendo vette altissime e siamo abbastanza sicuri che la conduzione dello SlimeFest 2019 non sia un punto di arrivo ma bensì solo una tappa intermedia.

IL TOUR ESTIVO DI FEDERICA CARTA

La giovane cantante che, lo ricordiamo, aveva esordito ad Amici, il programma di Maria De Filippi, è pronta per partire per un importante tour estivo. Ovviamente Federica Carta ha fatto quello che qualsiasi buon social media manager le avrebbe suggerito, ossia quello di creare un post su Instagram che facesse crescere le aspettative. E Federica Paper lo ha fatto, facendosi immortalare pensierosa a un tavolino di un bar con un post molto eloquente: “Dove mi vorreste nel mio prossimo tour estivo?” Inutile raccontare la pioggia letterale di commenti che le sono piovuti addosso con le richieste più disparate. Innanzitutto diamo qualche numero che faccia capire bene la situazione: il post ha fatto la bellezza di quasi 44.000 like, mica bruscolini. I fans, non hanno avuto remore nel pregarla di passare dalle loro parti. Un utente le ha scritto: “Bellissima foto cara Fede ! Ti voglio vedere nel mio mondo di inside out me lo prometti ? Ci verrai ?” Il riferimento è al famoso film d’animazione e ci fa capire quanto attaccamento abbiano i followers per lei. Straordinari!





