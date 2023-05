Federica Carta/ “Ho OnlyFans ma non posto foto nuda, nella vita ho provato dolore”

La giovane artista Federica Carta è stata ospite ieri sera del programma Generazione Z. La cantante si è presentata con il suo ultimo brano ‘Come Marilyn‘ e la stessa ha spiegato: “Marilyn è un mito ma prima di tutto è stata una ragazza con le sue fragilità che non mostrava e per me è stata una fonte di ispirazione”. Sui suoi esordi nel mondo della musica: “Ho iniziato a cantare quando avevo 9 anni, cantavo sempre e la mia famiglia non ce la faceva più – racconta ancora Federica Carta – non so se mi sono mai resa conto che la musica fosse la mia strada, non credevo mai che sarebbe potuto diventare il mio mestiere, forse quando sono uscita da Amici e ho cominciato a lavorare veramente”.

Sul suo sbarco su Only Fans, Federica Carta racconta e chiarisce: “C’è una storia dietro, ho aperto un profilo per promuovere il mio singolo ma non posto contenuti espliciti, ho voluto dare un altro punto di vista. Ho voluto postare dei contenuti in anteprima sul mio singolo e uno shooting su Marilyn, ho fatto una cosa diversa e il ricavato lo devolvo in beneficenza. Mi chiedono cose legate al nudo? Non sono miei follower, si arrivano richieste ma non rispondo”.

FEDERICA CARTA: “UN ALBUM? PER ORA ANCORA NO”

Federica Carta racconta nel suo ultimo pezzo della solitudine: “Parla di questo il mio ultimo pezzo, non è pigrizia, la mia generazione è tutto fuorchè pigra. Abbiamo sofferto molto la solitudine durante il covid”. Poi l’artista ha aggiunto: “Ho lavorato a tanti brani in questi due anni in cui mi sono fermata, non c’è ancora un album e mi do prima del tempo per pensare ad altre cose”.

Sulla stesura di una canzone: “Parto dall’emozione che provo e nella maggior parte dei casi è dolore perchè lo provo, ci sono stati dei fatti come nella vita di tutti, ho avuto piccole tappe che mi hanno segnato un po’ di più e per cui ho scritto dei pezzi. Dove mi vedo da qui a 15 anni? Mi piacerebbe molto continuare a cantare – conclude Federica Carta – non mi immagino qualcosa di diverso”.

