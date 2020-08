Federica Carta / La “rabbia” sul palco di Battiti Live, Bullshit è un singolo che..

Ritroviamo la giovane Federica Carta a Battiti Live, in una nuova puntata che si preannuncia scoppiettante. Come sempre in onda su Italia 1, questa sera la Carta torna in scena con il singolo Bullshit, un brano che segna un vero e proprio cambiamento musicale per l’artista. Rispetto alle precedenti canzoni di Federica Carta, questa evidenzia un sentimento rabbioso, quello che interpreta in un modo sorprendente. In compagnia di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, davanti al pubblico pugliese, Federica Carta vuole mostrare fino a dove può arrivare la musica. In una recente intervistata rilasciata a Vanity Fair, lo scorso marzo, Federica aveva così definito la sua passione per la canzone: “Musica è un grande anestetico: quella sensazione di pace non dura tantissimo, ma sapere che per quei tre minuti di canzone l’ansia scomparirà ti aiuta tanto”.

Federica Carta, Battiti Live 2020 con il singolo Bullshit e non solo

Non solo Bullshit per Federica Carta a Battiti Live, ma anche duetti. La scorsa settimana l’avevamo vista all’opera con Chadia Rodriguez e Shade, questa sera è attesa una replica. “Quando canto non sento alcun tipo di dolore e di rabbia. È un po’ come per chi crede e recita una preghiera: nel momento in cui preghi non senti alcun tipo di stress e di ansia, ti senti liberato”, aveva detto sempre a Vanity Fair. Parole che fanno pensare ad una Federica Carta totalmente coinvolta nei suoi pezzi, ma al tempo stesso libera da qualsiasi tipo di preoccupazione. Ed è così che ci piace Federica, libera e spontanea con il microfono in mano. Appuntamento a questa sera su Italia1. Federica Carta tra le protagoniste sul palco…



