Federica Cifola chi è? Attrice, imitatrice e comica: “Debuttato a 19 anni ma fatto lunga gavetta”

Nel suo ricco parterre di ospiti della puntata di oggi de La volta buona da Caterina Balivo c’è anche Federica Cifola chi è? Attrice, imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e attrice di teatro, Federica è nata a Roma 50 anni fa e sin da bambina ha sempre coltivato la sua passione per la recitazione. In una recente intervista a Luce ha rivelato che da bambina improvvisa a casa spettacoli comici in cui lei interpretava i ruoli femminili e suo padre quelli maschili.

Il debutto vero e proprio in teatro di Federica Cifola avviene quando lei ha solo 19 anni. Era la protagonista della famosa opera di Luigi Pirandello Il berretto a sonagli. “Ho iniziato con il teatro impegnato, erano anni in cui si faceva tanta gavetta, non come adesso…ma come si impara sul palco non si impara da nessun’altra parte.” ha rivelato l’attrice nell’intervista. Da allora il teatro è rimasto il suo primo amore, poi ha iniziato a recitare anche in film e fiction di successo come l’ottava stagione di Un medico in famiglia e il film di Aldo Giovanni e Giacomo Il cosmo sul comò.

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice romana, il marito di Federica Cifola si chiama Angelo Graziani. Sull’uomo si hanno poche informazioni solo che è lontano dal mondo dello spettacolo, è un ristoratore. La coppia ha due figlie Ludovica di 12 anni e Sofia di 9 anni. Sui social spesso condivide foto con tutta la sua famiglia e soprattutto con il marito del quale dopo molti anni si dichiara ancora innamorata come il primo giorno. E proprio sul suo ruolo di moglie e madre si basa il suo ultimo spettacolo teatrale.

Su Angelo Graziani, marito di Federica Cifola, si sa poco. L’attrice, invece, sul suo ruolo di mamma ha rivelato con le due figlie Ludovica e Sofia ha confessato: “Sono un mamma super organizzata, devo sempre avere tutto sotto controllo.” E subito dopo ha ammesso che con i figli non si può improvvisare ma si deve sempre essere presenti al loro fianco.

Federica Cifola e la triste confessione sul suo passato: “Vittima di un narcisista patologico”

Oggi Federica Cifola è una donna realizzata nella carriera che ha al suo fianco un marito e due figlie che ama, in passato, però, è stata vittima di un narcisista patologico: “In gioventù qualche uomo narcisista patologico l’ho incontrato… Ma questi uomini non cambiano, è un amore tossico che porta come risultato solo delusione su delusione.”