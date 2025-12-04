Federica Clazzer e Guido Ricci di Uomini e Donne stanno ancora insieme: "Presto la convivenza" Silenzio rotto dopo l'uscita dal programma

Nella puntata andata in onda il 23 novembre scorso, Federica Clazzer e Guido Ricci hanno deciso di lasciare insieme il dating show non senza polemiche. Il cavaliere del Trono Over, infatti, dopo la frequentazione con Gloria Nicoletti finita nei peggiori dei modi ha scatenato più di un dubbio sulla sua buona fede e così messo alle strette e così tra polemiche e accuse ha deciso di chiedere alla dama di lasciare il programma insieme e quest’ultima, piuttosto titubante ha accettato.

A distanza di giorni dalla messa in onda e settimane dalle registrazione, come procede la loro storia d’amore? Federica Clazzer e Guido Ricci di Uomini e Donne stanno ancora insieme? I diretti interessati hanno rotto il silenzio in un’intervista concessa a Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni. Dopo aver annunciato che la loro frequentazione procede a gonfie vele, Guido ha annunciato che con Federica andranno presto a convivere: “Va bene molto bene, cerchiamo di vederci il più possibile…e ci stiamo organizzando per iniziare una convivenza magari a gennaio…stiamo molto bene.” A questo punto le ha fatto eco Federica: “Siamo molto felici, le prime settimane sono state di rodaggio ma adesso ci siamo organizzati.”



Uomini e Donne, Federica e Guido e l’importante annuncio dopo il programma: “Pronti a iniziare la convivenza”

Subito dopo Federica Clazzer e Guido Ricci si sono dichiarati innamorati e felici. L’ex cavaliere ha confessato: “Avevo voglia di uscire con lei e vivermi questa storia fuori dalle telecamere ed uscire il giorno del suo compleanno sarebbe stata una cosa carina perché ci tengo, voglio stare con lei e sono innamorato di lei” E Federica ha ammesso: “Io ringrazio comunque Maria De Filippi e il programma perché grazie a loro ho potuto conoscere Guido…Io sul serio lì mi sono innamorata di Guido e lo voglio al mio fianco.” L’ex dama, infine, ha anche aggiunto di non essersi mai fatta influenzare dal trascorso del cavaliere con Gloria Nicoletti: “Io suoi attacchi non mi hanno mai influenzata perché io sono sempre stata sicura di me.”