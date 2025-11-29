Come procede la storia d'amore tra Federica Clazzer e Guido Ricci dopo Uomini e Donne? Una dedica svela tutto.

Tra le coppie che si sono formate recentemente nel parterre del trono over di Uomini e Donne c’è anche quella di Federica Clazzer e Guido Ricci. Quest’ultimo è tornato in trasmissione dopo la fine della storia con Gloria Nicoletti scegliendo di rimettersi subito in gioco. La presenza di Federica nel parterre ha portato Guido a frequentarla e con la dama è nato subito un feeling speciale. I due si sono concessi quasi subito l’esclusiva ma, in seguito ad alcune incomprensioni, Guido aveva fatto un passo indietro per poi tornare sui propri passi.

Dopo le presentazioni in famiglia, Tina Cipollari e Gianni Sperti li hanno esortati a lasciare il programma per viversi lontano dalle telecamere e, dopo una lunga discussione, Federica e Guido hanno scelto di viversi nella quotidianità. Dall’addio della coppia al programma sono trascorse diverse settimane e, ad oggi, tra i due, va tutto a gonfie vele come documentano le foto pubblicate da Federica e le sue parole.

Le parole d’amore di Federica Clazzer per Guido Ricci dopo Uomini e Donne

“Ci sono momenti nella vita, in cui ti rendi conto che le cose più importanti non fanno mai rumore, arrivano così, senza avvisare, in un gesto semplice, in uno sguardo che ti calma, in quelle attese che non pesano, perché accanto hai la persona giusta”. Sono queste le parole dedicate da Federica Clazer a Guido Ricci per il quale ha provato un forte interesse sin dai primi appuntamenti.

Nonostante i dubbi su Guido e Federica, i due continuano a viversi lontano dalle telecamere e ad oggi sembrano sempre più uniti e sereni. Tra i commenti, inoltre, spunta anche quello di Agnese De Pasquale che, a sua volta, ha lasciato il programma con Roberto Priolo e che si mostra felice anche per Federica.

